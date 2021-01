Detecten casos de coinfecció de dues variants de coronavirus en una mateixa persona

Un grup de científics ha detectat al Brasil casos de coinfecció simultània amb dues variants diferents del nou coronavirus en una mateixa persona, segons un estudi divulgat aquest dijous, en moments en què la pandèmia torna a expandir-se amb força pel país. La investigació, en què ha participat el Laboratori Nacional de Computació Científica, vinculat al Ministeri de Ciència i Tecnologia, ha constatat la possibilitat que una persona pugui ser contagiada per diferents mutacions de la SARS-CoV-2 al mateix temps.

La troballa es va produir a partir de l'estudi genètic de mostres de 92 pacients en l'estat de Rio Grande do Sul, al sud del Brasil, país que fins dimecres acumulava 220.000 morts i prop de 9 milions de casos de covid-19, segons dades oficials. Almenys en dues d'aquestes mostres es van registrar casos de coinfecció amb llinatges diferents del patogen, un d'ells el denominat E484K, mutació trobada inicialment a Sud-àfrica.

Encara no hi ha evidències sòlides que aquest fenomen suposi un augment de la perillositat relacionada amb la malaltia. De fet, aquests dos pacients coinfectats "van tenir un quadre de covid-19 de lleu a moderat i es van recuperar sense la necessitat d'hospitalització" el novembre passat, segons subratllen els investigadors en un comunicat.

Coinfeccions "preocupants"



No obstant això, els científics consideren que aquest tipus de coinfeccions simultànies són "preocupants" perquè en elles es barregen genomes de diferents variants que, en última instància, puguin resultar en una evolució de virus.

L'estudi també ha detectat que a Rio Grande do Sul, el cinquè estat brasiler amb més casos de covid-19, amb 536.746 infectats i 10.512 decessos, circulen "cinc llinatges" diferents del coronavirus, sent un d'ells nou i a què han anomenat VUI-NP13L.

També han confirmat la disseminació generalitzada per aquesta regió, fronterera amb l'Argentina i Uruguai, de la variant E484K, que ja s'havia trobat el mes passat a Rio de Janeiro. La E484K forma part d'un grup de variants de la SARS-CoV-2 que van ser associades a l'augment dels contagis, atès que sembla augmentar el vincle entre la proteïna spike de virus i el receptor, afectant així la neutralització dels anticossos.

"Això és preocupant, ja que se sap que aquesta mutació pot estar associada a una fuita d'anticossos formats contra altres variants de virus", explica el professor Fernando Spilki, del Laboratori de Microbiologia Molecular de la Universitat Feevale, que també ha participat en la investigació . Per Spilki, la disseminació de la E484K és "una evidència més que aquestes noves variants poden causar problemes fins i tot en persones que tenen immunitat prèvia".

D'altra banda, el Brasil també està pendent de l'evolució de la nova variant detectada en l'estat d'Amazones, on s'ha registrat un exponencial augment dels contagis que ha tornat a col·lapsar els seus hospitals, amb falta de bombones d'oxigen per als seus pacients més greus.

La variant amazònica va ser identificada al començament de mes per les autoritats japoneses després de l'anàlisi realitzat a quatre viatgers d'aquest país que van viatjar per Amazones i va ser confirmada posteriorment per la Fundació Oswaldo Creu (Fiocruz), centre de recerca metge de referència a Llatinoamèrica. Segons l'Organització Mundial de la Salut, ja s'han registrat casos d'aquesta variant detectada a Amazonas en vuit països.