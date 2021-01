El PSOE millora però la coalició amb Podem segueix per sota de PP, Vox i Cs

El PSOE guanyaria les eleccions generals amb un 30,7% dels vots, segons el sondeig de gener del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). Tant socialistes com el PP creixen i els populars obtenen un 20,5% en estimació. L'avantatge del PSOE sobre el PP se situa en els 10,7 punts, similar al del mes anterior i per sobre dels resultats dels últims comicis. El partit de Pablo Casado creix guanyant votants de Vox i Ciutadans, que perden més d'un punt. L'altre soci de Pedro Sánchez, Unides Podem, segueix perdent força i cau una dècima. En total, el bloc de dretes obtindria un 42,8%, per un 41,4% dels socis del Govern.

Per contra, tant Unides Podem com Vox i Cs empitjoren els seus registres de desembre. En el cas del grup confederal és només una dècima, però aquest 10,7% que marca al gener és la seva pitjor dada des de les eleccions generals. Pel que fa a Vox, el CIS li atorga al gener una estimació de vot del 13%, un punt per sota de la dada de desembre . Cs també perd 1,2 punts i ara marca un 9,3%, però encara està gairebé tres punts per sobre del 10-N. Pel que fa als partits catalans, ERC repeteix en el 2,9%, amb Junts i CUP baixant unes dècimes i quedant-se en l'1,5% i el 0,6%, respectivament.