Detenen un home armat prop del Capitoli amb una llista de congressistes

La Policia del Capitoli dels Estats Units ha detingut prop de la seu del poder Legislatiu del país a un home armat amb una pistola i una llista dels congressistes, que cridava als membres de la Guàrdia Nacional i que, després del seu arrest, va defensar el «frau electoral» en les últimes eleccions, segons informa Europa Press.

L'home arrestat és Dennis Westover, de 71 anys i procedent de Virgínia Occidental, segons ha informat la Policia de Washington.

Wetsover estava «cridant» als membres de la Guàrdia Nacional a l'interior del perímetre que envolta el Capitoli quan la Policia se li va acostar. Després de la seva detenció per portar una pistola Sig Sauer de 9 mil·límetres sense llicència i 20 cartutxos de munició sense registrar, va assegurar que creia en el «frau electoral» i que «estava preocupat per l'honestedat de les eleccions», informa CNN.

El detingut ha rebut ordre de romandre fora de Washington excepte per a reunions amb el seu advocat i audiències judicials, si bé el fiscal va incidir en què existia «preocupació» per les seves declaracions i actuacions, no es podien considerar una «amenaça, només un punt de vista».

Aquesta detenció es duu a terme setmanes després de l'assalt al Capitoli del 6 de gener en el qual van morir cinc persones, entre ells un policia. Ja s'han produït diverses detencions per la insurrecció encoratjada per les declaracions de frau electoral de l'expresident Donald Trump.