Felip VI es congela el sou i destina a altres àrees l'assignació del Rei emèrit

Felip VI es congela el sou i cobrarà aquest any 253.850 euros bruts com a Rei d'Espanya. A més, el monarca tampoc elevarà l'assignació ni de la reina Letizia ni de donya Sofía, mentre que la retribució que es va retirar a Joan Carles I aquesta primavera anirà destinada a altres àrees del pressupost, com la informàtica.

D'aquesta manera, la reina Letizia rebrà 139.610 euros i la reina Sofía cobrarà 114.240 euros. Així, la Casa del Rei no s'aplicarà la pujada salarial del 0,9% dels funcionaris, com va fer en anys anteriors.

L'altre membre de la Família Reial que tenia una retribució de l'Estat era Joan Carles però el seu fill li va retirar al març pels seus suposats comptes opacs a l'estranger, al mateix temps que renunciava a la seva herència.

El rei emèrit tenia prevista una remuneració de gairebé 200.000 euros durant 2020, però va deixar de cobrar 161.034 euros que la Casa del Rei va destinar al seu fons de contingència. Els diners que hagués rebut Joan Carles I anirà destinat a altres partides de la institució, com les d'informàtica i modernització tecnològica.

Equips informàtics

Entre les partides que veuen incrementada la seva quantia, destaquen les destinades a equips informàtics davant l'interès de Felip VI a accelerar la transformació digital de la institució posada en marxa fa dos anys, segons les fonts. Ja el 2020, a causa de la pandèmia, es va establir com a prioritat la implantació del teletreball i es van proporcionar terminals portàtils i es van adaptar els sistemes amb noves aplicacions per a operar a distància.

L'abdicació del rei Joan Carles I, l'any2014, va voler ser un tallafocs davant la greu crisi institucional que vivia la monarquia espanyola.

El llavors Rei portava anys acumulant notícies compromeses (la cacera a Botswana, el «cas Nóos»...) i va voler deixar passo a Felipe perquè fes creu i ratlla.

Comptes opacs

No obstant això, l'ombra dels comptes opacs del rei emèrit van ser massa, i Felip VI va acabar actuant. Mesos més tard, el passat estiu, Joan Carles I va acabar sortint d'Espanya rumb a Unió dels Emirats Àrabs. Així doncs, la quantitat que percebia abans el pare de l'actual monarca pagarà ara altres partides pressupostàries.

La congelació de les assignacions està en línia amb el manteniment del pressupost destinat a la Casa del Rei des de l'any 2018. Així, encara que en els Pressupostos Generals de l'Estat la partida prevista és de 8.431.150 euros, des de Sarsuela ja es va aclarir en el seu moment que aquesta xifra és la suma dels 7.887.150 euros de pressupost que hi ha hagut en els últims tres anys, més els 544.000 euros avançats per la Casa del Rei en els últims dos exercicis.