La Fiscalia manté la seva petició de més de tres anys de presó per a Cifuentes

La fiscal Pilar Santos Echevarría va sol·licitar al tribunal de l'Audiència Provincial de Madrid que jutja a l'expresidenta madrilenya Cristina Cifuentes que la condemni a tres anys i tres mesos de presó per haver induït al fet que es falsifiqués l'acta del treball de fi de màster que ella assegura que va realitzar en 2012 en l'Institut de Dret Públic, associat a la Universitat Rei Joan Carles I.

L'exdelegada del Govern madrilenya no conserva cap prova que l'acrediti i l'única que semblava poder servir-li per a això, la seva agenda personal durant els seus càrrecs públics, va ser retirada per la seva defensa en començar la sessió aquest divendres.

Aquesta agenda, lliurada en un «pendrive» en començar la vista oral, va ser retirada per l'advocat de Cifuentes, José Antonio Choclán, en declarar el president del tribunal, Luis Carlos Pelluz, que era obligatori donar-li trasllat de la mateixa a totes les parts.

El judici continuarà a la fi de la setmana vinent, moment en el qual la fiscalia i la resta de les parts exposaran els informes en els quals basen la seva petició de pena o per a sol·licitar l'absolució, com reclama l'expresidenta madrilenya, que nega haver obligat a ningú a falsificar un document públic.