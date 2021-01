Un aclaparador desplegament policial no aconsegueix impedir una nova multitudinària marxa de recolzament a Navalni

Gairebé una desena d'estacions de metro tancades; milers d'agents de la policia situats als punts neuràlgics de la ciutat i exigint de forma assertiva la documentació als vianants; accessos al centre urbà bloquejats amb pany i forrellat... Les autoritats de Moscou havien preparat per a aquest diumenge un aclaparador dispositiu de seguretat, un desplegament policial que molts habitants de la capital asseguraven no recordar haver vist mai, amb l'objectiu d'impedir una nova i multitudinària manifestació opositora en recolzament de l'activista Aleksei Navalni, empresonat després de ser enverinat a l'estiu amb Novitxok.







«Els hem esquivat»

Nueva jornada de protestas en toda Rusia para exigir la liberación del bloguero y opositor Navalni. Iré actualizando a medida que avance la jornada. https://t.co/FB22v3f3FA — Marc Marginedas (@marcmarginedas) January 31, 2021

on està reclòs l'opositor, i desfilar exigint la seva llibertat. Igual com a la capital russa, desenes de ciutats russes van viure actes similars de protesta en que havien sigut detingudes, al caure la tarda, segons dades proporcionades per OVDInfo, més de 4.000 persones, una xifra fins i tot superior a la de la setmana passada.La Natàlia, de 40 anys, es congratulava de l'èxit de la convocatòria i el fracàs de les mesures policials: «Els hem esquivat en tot moment; han fet tot el possible per fer-nos callar, però tancant els carrers no aconsegueixen res, l'única cosa que aconsegueixen és perjudicar l'economia i els comerços». Convertida en una voluntària del Fons contra la Corrupció, l'ONG de Navalni, assegura que surt al carrer perquè al seu país «no existeix la llei».L'Andrei, un enginyer de 25 anys, afirma estar cansat de «la corrupció», dels «jutges que sentencien després de rebre una trucada de telèfon dels poderosos». Assegura voler «un país obert, que rebi inversió estrangera», tot i que creu que aquesta circumstància «és impossible mentre Putin sigui al poder». «Ara ningú es vol aliar o associar amb Rússia», remarca.La repressió de la protesta portada a terme per les forces de l'ordre ha sigut fins i tot més intensa que altres vegades. Molts participants han assegurat haver vist detencions de manifestants amb gran violència. A més, circulaven imatges que per internet demostraven com, en els molts casos, els agents van arribar a fer servir porres que emeten descàrregues elèctriques contra els detinguts.