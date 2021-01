Austràlia confina cinc dies la ciutat de Perth per un sol cas de covid

Aquest diumenge bona part de l'estat d'Austràlia Occidental, inclosa la ciutat de Perth, ha entrat en un estricte confinament durant cinc dies després que un treballador d'un dels hotels previstos per a la quarantena donés positiu per covid-19, després de 14 dies sense contagis comunitaris al país i més de deu mesos en aquest estat.

El primer ministre d'Austràlia Occidental, Mark McGowan, va afirmar en una roda de premsa que des de diumenge a la nit fins divendres a la nit, «tota l'àrea metropolitana de Perth, la regió de Peel i la regió del Sud-Oest entraran en un confinament ple». El dirigent ha considerat essencial una «actuació ràpida» per mantenir la seguretat de la comunitat, atesa la velocitat a la qual es propaga el virus i la «devastació que pot provocar».

En vista d'aquest nou cas, els residents de la ciutat de Perth, de dos milions d'habitants, i altres zones confinades s'hauran de quedar a casa, amb la compra de béns essencials, les necessitats mèdiques, els treballs essencials i una hora d'exercici al dia com úniques excepcions, sempre amb mascareta sanitària. El confinament suposarà el tancament d'escoles, bars, gimnasos, pavellons esportius i cines, mentre que els restaurants només podran proveir de menjar per emportar.

El governant va indicar que, segons les primeres investigacions, l'empleat d'hotel infectat havia treballat al mateix pis que un viatger contagiat amb la variant britànica del coronavirus a l'hotel Sheraton Four Points de Perth. «Continuem investigant exactament com va ser transmesa la infecció. Va desenvolupar símptomes el 28 de gener i va trucar per telèfon per dir que no podria treballar al centre de quarantena», va dir McGowan, que va recalcar que els rastrejadors miren d'esbrinar l'abast dels possibles contagis comunitaris.

Les mesures van ser decretades unes hores després que Austràlia anunciés la reobertura de la seva bombolla de viatge sense quarantena amb Nova Zelanda, després que el país veí no registrés cap nou contagi en els últims dies.

Fins al moment Austràlia ha registrat 28.806 casos de covid-19, incloses 909 morts i 78 casos actius des que la pandèmia va començar fa un any.