Moren almenys 14 soldats en un atemptat suïcida a l'est de l'Afganistan

Almenys 14 soldats van morir ahir al matí en un atemptat amb cotxe bomba a la província de Nangahar, a l'est de l'Afganistan, segons va assegurar el representant local Ajmal Omar. Quatre militars més van resultar ferits en un incident que va tenir lloc al districte de Shrizad, segons l'esmentat representant. El conductor, que es va suïcidar a l'acte, va llançar el vehicle contra una base militar de l'àrea. Una font del departament de Seguretat també va confirmar un incident relacionat amb una bomba, encara que no va donar més detalls. Cap grup ha reclamat la responsabilitat per l'incident, però tant els talibans com l'Estat Islàmic són grups actius a la província i han realitzat atacs contra les forces de seguretat de diferent escala.

D'altra banda, almenys 60 talibans van morir divendres en un enfrontament amb les forces armades afganeses a la província de Kandahar, al sud del país, segons va informar Ariana News.