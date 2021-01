Ordenen a Trump que entregui més informació a la Fiscalia

El jutge de l'Estat de Nova York Arthur Engoron va ordenar ahir a una de les empreses que s'encarrega de l'assessoria fiscal de l'expresident dels Estats Units Donald Trump que entregui més documentació a la Fiscalia de Nova York que investiga les empreses del magnat.

Trump i l'empresa Morgan, Lewis & Bockius havien argumentat que les comunicacions entre tots dos formaven part d'assessories legals i, per tant, estaven emparades pel secret entre advocat i client, quelcom amb el que el jutge s'ha mostrat en desacord, ja que ha considerat que molts documents demanats per la Fiscalia no havien de ser considerats «privilegiats». Ara, l'empresa té fins al 4 de febrer per lliurar la documentació a l'oficina de la fiscal general de Nova York, Letitia James.

James està investigant la corporació de Trump des que, el 2019, l'exadvocat de l'expresident Michael Cohen va declarar que aquest inflava el preu dels seus actius en els balanços per aconseguir accedir a préstecs en millors condicions, al mateix temps que baixava el preu d'alguns immobles per pagar menys impostos.

Durant les últimes setmanes de la seva presidència, es va especular amb que Trump podria arribar a indultar-se a ell mateix com a mesura preventiva davant el resultat de la investigació de James.

La investigació va començar el 2019 després d'unes revelacions de Cohen i va acompanyada d'un procés penal que dirigeix el fiscal del districte de Manhattan, Cyrus Vance, sota secret de sumari. Tots dos processos podrien complicar la situació de Trump després d'abandonar la Presidència el passat 20 de gener.

James investiga episodis dels negocis de Trump i la seva família a través de l'Organització Trump, com la reestructuració financera d'un projecte immobiliari i hoteler a Chicago per la qual Fortress Credit Corporation va perdonar un deute de més de 100 milions de dòlars i que s'hauria d'haver comptabilitzat com a ingrés en les declaracions d'impostos.

Així mateix, investiga una gegantina mansió propietat de la família Trump al nord de Nova York, al comtat de Westchester, per la qual van rebre generoses exempcions fiscals en argumentar que aquest terreny estava dedicat a la conservació natural, quelcom que podria haver estat imitat en altres projectes de desenvolupament que finalment van resultar fallits.

La investigació se centra a determinar si amb el recurs de la conservació natural l'Organització Trump va reclamar 21 milions de dòlars en exempcions que no li corresponien.

Per part seva, l'expresident dels Estats Units Barack Obama va assegurar que «gràcies a la democràcia, Trump no va aconseguir el cent per cent del que volia». En una entrevista a la Cadena SER, el que va ser president nord-americà va assenyalar que «els governs són, com jo acostumo a explicar, vaixells transatlàntics, no llanxes motores. Moure aquesta maquinària de l'Estat cap a una direcció millor requereix un esforç enorme».