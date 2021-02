Barcelona i l'Hospitalet tanquen els parcs pel fort vent

Protecció Civil de la Generalitat va mantenir ahir l'avís del pla per vent Ventcat, que va ser activat dissabte al migdia donada la previsió de forts vents a Catalunya. Les fortes ràfegues van provocar que tant Barcelona com l'Hospitalet decidissin tancar els parcs de la ciutat per evitar que es produissin accidents.

L'Ajuntament de Barcelona va comunicar a través del seu compte de Twitter el tancament dels parcs: «Per seguretat i fins a un nou avís, es tanquen els parcs i jardins de la ciutat». A més, va recomanar no pujar als llocs alts de la ciutat com terrats i bastides. Va acompanyar l'avís amb un seguit de recomanacions per eludir els efectes no desitjats de la ventada, com no deixar a les terrasses cap objecte que pugui emportar-se el vent.

També l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat va decidir tancar els parcs de la població pel fort vent i va enviar un avís a la població a través del seu compte de Twitter, en el qual va comunicar el tancament «davant l'activació del Vencat». Així, va tancar els parcs de la Remunta, de la Marquesa, de la Torrassa i de l'Alhambra i va demanar «molta precaució als ciutadans».

Les ratxes de vent van superar ahir àmpliament els 100 quilòmetres per hora a diverses comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, mentre que a punts de l'Anoia, el Penedès, Ponent i l'àrea metropolitana de Barcelona les ràfegues de mestral i ponent es van situar entre els 70 i els 90 quilòmetres per hora. Els Bombers de la Generalitat van atendre 45 avisos relacionats amb el vendaval entre les 10 del matí i les dues de la tarda, cap de gravetat.