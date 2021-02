Cinc advocats abandonen Donald Trump poc abans del judici polític

Cinc dels advocats de l'equip de l'expresident Donald Trump per al judici polític que ha d'afrontar al Senat a partir de la setmana vinent han dimitit. Entre les persones que han abandonat el vaixell hi ha Butch Bowers i Deborah Barbier, dos dels principals lletrats de cara a afrontar el procés de destitució. La principal raó de la marxa és que Trump vol centrar la seva defensa a intentar provar de nou l'existència de frau electoral en la seva derrota contra Joe Biden, mentre que els advocats preferien centrar-se en la possible il·legalitat del judici polític a un president que ja no està en el càrrec.

Cal recordar que la campanya de Trump va ser incapaç de demostrar el frau que denunciaven davant els tribunals i en repetides ocasions tant les autoritatsencarregades de les eleccions com el Departament de Justícia han assegurat que no hi va haver cap frau que alterés el resultat.

Bowers és un advocat de Carolina de Sud que va treballar durant el mandat de George W. Bush al Departament de Justícia, mentre que Barbier, oriünda del mateix estat, va ser fiscal durant 15 anys abans d'obrir la seva pròpia firma de defensa penal.

El judici polític a Trump per «incitació a la insurrecció» després de l'assalt al Capitoli per part dels seus simpatitzants començarà la segona setmana de febrer, quan s'espera que el Senat hagi confirmat la majoria del Govern de Joe Biden. Hi ha dubtes entre els demòcrates sobre com dirigir el judici i la conveniència sobre la seva durada.

En els últims dies, davant la cada vegada major dificultat d'aconseguir els vots suficients entre els republicans perquè la moció prosperi i s'impedeixi a Trump presentar-se a càrrecs públics, alguns representants moderats han treballat en una resolució «censurant» el president que seria més fàcil d'avalar per als senadors republicans. Per a gran part dels senadors d'aquest partit, Trump no ha de ser objecte de judici polític per haver deixat ja la Presidència en favor de Joe Biden.

Sense armes al Capitoli

En un altre ordre de coses, dos congressistes demòcrates de la Cambra de Representants dels Estats Units estan impulsant una legislació per impedir que els seus companys portin armes de foc dins del Capitoli, una idea plantejada anteriorment que ha agafat especial importància des de l'assalt protagonitzat per simpatitzants de Trump el passat 6 de gener.