Descobreixen després de l'enterrament que un home donat per mort per covid segueix amb vida

Un ancià de 92 anys de Santa Maria da Feira, al nord de Portugal, va ser donat per mort a causa de la covid-19 en un hospital i enterrat per la seva família, que 20 dies després va ser informada que hi havia hagut un error i finalment estava viu. El succés ha estat relatat aquest dissabte pel diari lusità Jornal de Notícias, que recull que l'home va ser ingressat fa dos mesos a l'Hospital d'Oliveira de Azeméis per problemes respiratoris i durant la seva hospitalització es va contagiar de covid-19.

El passat 10 de gener, la família va ser informada que l'ancià havia mort i l'endemà passat es va celebrar el funeral, encara que no se'ls va permetre veure el cos a causa dels protocols del coronavirus. Aquest dissabte, 20 dies després que els comuniquessin la seva mort, l'hospital va contactar amb la família per informar-los que hi havia hagut un error i que l'ancià estava viu. "Sé que en aquests moments els metges tenen molta feina, però espero que aquest esdeveniment serveixi perquè hi hagi més cura en el futur", va dir el fill de l'ancià en declaracions al Jornal de Notícias.

El cos enterrat pertany a una altra persona morta a l'hospital i la seva família ja ha estat contactada. Els hospitals portuguesos estan aquests dies desbordats per la tercera onada de covid-19, que va col·locar al país com a líder de contagis i morts per milió d'habitants. Per a fer front a la pressió hospitalària s'han instal·lat hospitals de campanya en diverses ciutats i s'estan traslladant pacients d'uns centres a uns altres, fins i tot des del continent fins a l'illa de Madeira. Des de març el país acumula 711.018 casos positius, dels quals 180.000 continuen actius, i 12.179 morts.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus