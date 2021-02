El govern espanyol confia que la vacunació permeti recuperar la mobilitat per Setmana Santa

El govern espanyol confia que la vacunació permeti recuperar la mobilitat per salvar el sector turístic durant la Setmana Santa, segons ha apuntat aquest dilluns la ministra d'Indústria, Turisme i Comerç, Reyes Maroto, en una visita a una empresa de materials hospitalaris on ha estat acompanyada de la ministra de Sanitat, Carolina Darias. Precisament Darias ha demanat a les comunitats autònomes que "ampliïn" les mesures que poden adoptar dins del marc acordat al Consell Interterritorial de Salut per poder rebaixar les dades.

Segons Maroto, les capacitats productives "permeten tenir confiança que el procés de vacunació s'anirà produint d'acord amb el pla que hem acordat amb les comunitats autònomes" i per tant "el reinici dels viatges vindrà de la mà de la contenció de la pandèmia".

La ministra ha apuntat que si a l'arribada de la Setmana Santa ja hi ha "un percentatge important de població vacunada" això "permetrà reprendre la mobilitat amb seguretat".

"Estem treballant en això, i el nostre ànim és posar tot el nostre esforç perquè avanci la vacunació, perquè és la condició necessària per a la reactivació d'un sector tan important per Espanya com és el turístic".

Amb tot, la ministra no ha volgut donar per fer que s'arribarà a aquest punt i que es podrà recuperar la mobilitat per Setmana Santa. A preguntes dels periodistes ha assegurat que el seu govern "prepara" el terreny perquè sigui així, "però veurem si es donen o no les condicions de seguretat sanitària".

"La nostra obligació és treballar en tots els escenaris possibles i els estudis que estem fent diuen que Espanya és un país molt atractiu per als primers viatges que es planifiquin després de la pandèmia", ha dit.

Per tant, segons Maroto, el seu govern ja treballa en el sector "les condicions de seguretat" del retorn a la normalitat així com "l'excel·lència en el viatge". "Desitgem reprendre aquests viatges turístics, però sempre som prudents sobre la prioritat, que és abordar la pandèmia i el procés de vacunació".

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha afirmat també que fins ara l'executiu espanyol ha lliurat a les comunitats autònomes 1,7 milions de dosis de vacunes de les quals 1,5 ja han estat administrades.

Ja hi ha 252.000 persones que han rebut les dues dosis i estan immunitzades. A més, segons Darias, al mes de febrer l'Estat rebrà 2,3 milions de dosis més de Pfizer i Moderna, i AstraZeneca s'hi incorporarà en breu.

"L'objectiu de la Comissió Europea i d'Espanya és anar tenint cada vegada moltes més dosis i els col·lectius a qui es vagin administrant no tindran les dificultats actuals, on cal anar als domicilis", ha dit.

Segons Darias, ja hi ha "una tendència a la baixa" en els contagis, i les mesures adoptades estan aconseguint rebaixar les dades a algunes comunitats autònomes.

En tot cas ha fet una crida als territoris a "ampliar" les mesures dins del marge acordat al Consell Interterritorial de Salut per "contenir la propagació del virus i poder rebaixar les dades amb major rapidesa".