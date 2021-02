L'Europol alerta de la venda il·lícita de certificats de PCR negatives per poder viatjar

L'Europol va alertar aquest dilluns d'un augment de la venda il·legal de certificats de PCR negativa per viatjar a la Unió Europea (UE), després de la detecció de documents falsos en diferents aeroports i el desmantellament de xarxes de falsificació que oferien a les esmentades instal·lacions proves falses a canvi de fins a 300 euros. Segons l'agència de coordinació policial, autoritats de diferents països han detectat certificats fraudulents de suposades proves negatives de la Covid-19 que es venen als viatgers perquè puguin pujar a un avió o un tren, exigència creixent entre nombrosos països europeus per contenir la propagació del coronavirus.

El desembre del 2020, la Policia Nacional d'Espanya va detenir un estafador per vendre presumptament certificats PCR amb falsos negatius a internet a canvi de 40 euros, mentre que, als Països Baixos, els investigadors van descobrir en una xarxa que venia declaracions PCR per uns 50 o 60 euros a través d'aplicacions de missatgeria.

Un dels últims casos d'aquestes proves falses es va detectar a l'aeroport britànic de Luton, on un home va ser arrestat mirant de vendre certificats de Covid-19 als viatgers que arribaven de la Unió, als quals el Regne Unit exigeix una PCR negativa com a condició per accedir al seu territori. Els estafadors van ser sorpresos venent aquests documents per un preu de 100 lliures esterlines (uns 113 euros), falsificant el nom d'un laboratori per donar més credibilitat a aquests certificats il·lícits.

També van desmantellar una xarxa de falsificació a l'aeroport francès de Charles de Gaulle, a París, que venia certificats falsificats que garantien un resultat negatiu als passatgers, a canvi d'entre 150 i 300 euros.

Alta qualitat

Europol remarca haver rebut informació addicional sobre «el presumpte ús d'una aplicació mòbil per part del grup Rathkeale Rovers [delinqüents operatius a Irlanda] que permet als membres del grup del crim organitzat falsificar manualment els resultats de les proves» a canvi de diners.

La detecció d'aquests certificats falsos confirma que «els delinqüents, ja siguin grups del crim organitzat o estafadors oportunistes individuals, aprofiten les oportunitats rendibles cada vegada que sorgeixen», explica Europol, que adverteix que, mentre es mantinguin les restriccions de viatge per la pandèmia, és «molt probable que prevalgui la producció i venda de certificats de proves falses».

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus