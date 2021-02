Multitudinari funeral d'un rabí en plena pandèmia a Israel

Milers de jueus ultraortodoxos van assistir ahir al funeral d'un important rabí a Jerusalem, mort per covid-19, en clara violació del confinament que regeix des de fa més d'un mes a Israel i que l'Executiu va estendre ahir mateix. El massiu funeral va tenir lloc a la part oest de la ciutat, on es va poder observar diversos milers de joves ultraortodoxos sense mascareta al voltant del vehicle que traslladava el cos del rabí Meshulam Dovid Soloveitchik, que va morir als seus 99 anys després de lluitar durant mesos contra la malaltia.

Els assistents es van dirigir al cementiri de Har Hamenujot, on el rabí va ser enterrat, en una cerimònia que també va ser multitudinària. Aquest episodi se suma a una llarga llista de violacions de les restriccions per part de sectors de la comunitat ultraortodoxa a Israel, que té l'índex de morbiditat més alt del país i que en les últimes setmanes ha protagonitzat múltiples enfrontaments amb la policia, després de negar-se a acatar les normes del confinament.

La normativa vigent imposa el tancament del sistema educatiu, que no han respectat moltes escoles ultraortodoxes, i de tota activitat laboral no essencial, a més d'una limitació del moviment a no més d'un quilòmetre del domicili i un màxim de cinc persones en reunions a interiors i 10 a exteriors, entre d'altres.

El confinament va entrar en vigor a finals del mes de desembre i expirava ahir, encara que l'Executiu va aprovar una pròrroga, que dependrà no només de les recomanacions sanitàries sinó també de negociacions polítiques entre els dos principals partits que integren el Govern.