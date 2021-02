Els tests anals de coronavirus arriben a Espanya

Les proves anals per detectar el coronavirus, que van començar a fer-se a la Xina, ja s'estan realitzant a Galícia. A la comunitat gallega, de moment, només s'utilitza aquest sistema en els pacients més greus.

A la Xina, aquesta tècnica s'està estenent arran dels bons resultats que està obtenint. Les proves a través del recte es consideren menys invasives que les nasals o a través de la gola, i també serien més efectives, ja que les traces del coronavirus romanen més temps en el tracte rectal que en les vies respiratòries.

Dues ciutats xineses exigeixen el test anal als viatgers arribats de l'estranger

Les ciutats xineses de Pequín i Qingdao han inclòs proves anals de covid entre els requisits per a les persones que arribin des de l'estranger, segons informa la premsa oficial.

Segons el diari estatal 'Global Times', tant la capital del país com la de la província oriental de Shandong estan exigint aquest nou mètode de prova com a part dels requisits de quarantena a l'arribada al país des de l'exterior.

Aquests tests, segons experts citats pels mitjans locals, serien més precisos que altres usats fins al moment com la presa de mostres faríngies amb hisops introduïts a través del nas, la més comuna per a les proves PCR, de saliva o de sang.

Les proves anals ja havien estat emprades a Xangai a principis de 2020 com un dels estàndards per autoritzar les altes a pacients de covid hospitalitzats, encara que després d'un temps es van deixar d'utilitzar.

En les últimes setmanes, algunes ciutats han rescatat aquest mètode per comprovar casos sospitosos i per a contactes pròxims d'infectats o, com en el cas de Yangzhou, per als controls rutinaris a treballadors de cadenes de fred, sector que Pequín té en el punt de mira com un dels possibles responsables de l'última onada de contagis.

"Sents com t'introdueixen els hisops de cotó"

Una persona a la qual van fer un test anal el va descriure com a "estrany" en declaracions al diari local Pequín News: "Et treus els pantalons, et recolzes sobre el llit i sents com t'introdueixen els hisops de cotó a l'anus dues vegades i els giren. Són com 10 segons en cada ocasió".

A les xarxes socials xineses alguns usuaris estan criticant la mesura i es pregunten si realment és necessària tenint en compte que els mètodes més comuns han demostrat ser efectius.

Citat per Global Times, el director del Centre Clínic de Salut Pública de la Universitat de Fudan (Xangai), Dl. Hongzhou, va assegurar que les proves anals són "més estables i precises" que les de nas i gola, en les quals és més probable prendre mostres inutilitzables o donar resultats erronis.

Segons els científics xinesos, el coronavirus desapareix més ràpidament en aquesta mena de mostres que en les anals, la qual cosa suposaria que aquestes últimes serien més adequades per a portadors asimptomàtics o per a aquells que els símptomes respiratoris hagin remès.

No obstant això, Dl. va aclarir que els tests anals no són aplicables per a les proves massives que es desenvolupen a les ciutats xineses quan es detecten alguns casos.

