Detenen un home per violar tres vegades a la mateixa dona a Mallorca

La Guàrdia Civil ha detingut un home per violar tres vegades a la mateixa dona a Felanitx (Mallorca). L'home està acusat de presumpte autor de tres delictes d'agressió sexual, quatre robatoris amb violència i intimidació i detenció il·legal. Tots els delictes comesos suposadament en quatre ocasions i sobre la mateixa víctima, una dona que regenta un establiment comercial a Felanitx.

El detingut en tres ocasions va entrar al comerç, va intimidar a la víctima amb una navalla i va sostreure la recaptació de la caixa registradora del local, per tot seguit conduir a la dona a la part posterior de l'establiment i agredir-la sexualment. El mes de gener passat va tornar al comerç amb les mateixes intencions i una vegada es va apoderar dels diners va tancar a la víctima en una habitació i va fugir del lloc, sent alliberada per uns clients que en entrar al comerç van escoltar cops d'auxili i van alliberar la dona.

Després de la recerca de la Guàrdia Civil l'home va ser identificat, localitzat i detingut, malgrat utilitzar caputxa i mascareta en la comissió dels delictes, confiscant la roba que va utilitzar en les agressions i que havia ocultat en un descampat de la localitat