El govern espanyol aprova un nou complement de la pensió de 400 euros anuals per fill

El govern espanyol ha aprovat al Consell de Ministres d'aquest dimarts un nou complement de les pensions de 400 euros anuals per cada fill, des del primer. El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luís Escrivá, ha explicat que la mesura té com a objectiu reduir la bretxa de gènere, que és del 30% en les pensions, i que la voluntat de l'executiu és mantenir-la fins que sigui inferior al 5%. En roda de premsa després del Consell de Ministres, Escrivá ha explicat que la bretxa s'origina "després de la maternitat del primer fill", ja que en els dos anys següents hi ha una caiguda de les percepcions salarials que deriva a llarg termini en la reducció de la pensió.

Al complement hi tindran dret tant dones com homes però Escrivá ha remarcat que calcula que un 98% dels beneficiaris seran dones.

Ho podran percebre aquelles persones que puguin acreditar que la maternitat ha suposat un "perjudici en la seva carrera professional". A diferència de l'anterior complement, que només es cobrava a partir del segon fill, aquest es podrà cobrar a partir del primer.

Segons Escrivá, el fet que s'ampliï al primer fill facilitarà l'accés al complement a 30.000 dones. En el cas de dones amb dos fills, de mitjana la pensió els augmentarà un 6% i, en cas que cobrin la pensió mínima un 8%.