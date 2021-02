El govern espanyol veu «difícil» que hi hagi una «mobilitat normalitzada» per Setmana Santa

El govern espanyol ha fet una crida aquest dimarts a les comunitats autònomes perquè utilitzin tot el marge de què disposen per ampliar les restriccions contra la covid, i ha rebaixat les expectatives de la Setmana Santa. La portaveu del Govern, María Jesús Montero, malgrat que el criteri el marcaran els tècnics, ha assegurat que "és difícil que hi pugui haver una mobilitat normalitzada durant aquest període i que existeixi una lliure circulació de persones per trànsit aeri, i estarem molt vigilants que la mobilitat nacional es regeixi per criteris exclusivament epidemiològics".

L'executiu espanyol rebaixa les expectatives que havia generat ell mateix a través de la ministra d'Indústria, Turisme i Comerç, Reyes Maroto, en una visita a una empresa de materials hospitalaris acompanyada de la ministra de Sanitat, Carolina Darias. Segons Maroto, les capacitats productives "permeten tenir confiança que el procés de vacunació s'anirà produint d'acord amb el pla que hem acordat amb les comunitats autònomes" i per tant "el reinici dels viatges vindrà de la mà de la contenció de la pandèmia".

Poques hores després el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries (CCAS), Fernando Simón, va matisar les esperances de la titular d'Indústria. "No podem confondre una evolució acceptable amb una situació acceptable", va afirmar Simón, que va distingir entre el descens de casos que es detecta en la tercera onada i un escenari en què pugui ser segur moure's per les festes.

Montero ha donat la raó a Simón i ha advertit que "és difícil" que es pugui recuperar la normalitat en la circulació de persones durant aquest període. "Tot l'aprenentatge previ ens fa ser extraordinàriament prudents i tret que hi hagi incidències acumulades que diu Simón -menys de 150 casos per cada 100.000 habitants- haurem de reiterar les mesures que tenim en marxa ara per evitar una quarta onada".

Respecte a les decisions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha reduït les restriccions horàries i a la restauració, Montero ha recordat que cal que les decisions s'adoptin d'acord a criteris sanitaris. Montero també ha censurat l'anunci d'Ayuso de prioritzar la vacunació de cambrers i els taxistes. "No em sembla seriós ni crec que aquesta hagi de ser l'actitud", ha dit, i "cal que el protocol de vacunació vagi especificant els col·lectius".

Montero ha afirmat que el seu govern només es regeix per criteris tècnics i "no mostra cap especial preferència respecte a les actuacions" de les comunitats. "De la primera a la segona onada hem après que cal apuntalar bé les mesures adoptades per no fer marxa enrere" en els resultats després dels sacrificis que s'han demanat als ciutadans.

En aquest sentit ha advertit que les festes populars –com la ja suspesa de San Fermín- "estan a expenses de la situació epidemiològica". En tot cas ha insistit que el govern espanyol espera que a l'estiu el 70% de la població estigui vacunada.

