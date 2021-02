Mor als 100 anys per Covid-19 el capità Moore, icona britànica de la lluita contra el virus

El centenari veterà de la II Guerra Mundial Tom Moore, conegut al Regne Unit com a 'Capità Tom', que va recaptar 33 milions de lliures per al sector sanitari britànic donant cent voltes al seu jardí amb el seu caminador, ha mort per coronavirus, segons ha informat aquest dimarts la seva família.

Moore, que va arribar a ser condecorat com a "cavaller" per la reina Isabel II, es va convertir en tot un heroi nacional l'abril passat durant el primer confinament.

Ho va fer en complir un repte, plantejat amb finalitats benèfiques, d'encerclar caminant un centenar de vegades el seu habitatge en el comtat anglès de Bedfordshire, amb ajuda del seu caminador, abans de complir cent anys el passat 30 d'abril.

El capità va aconseguir sobrepassar amb escreix el seu objectiu inicial -de recaptar 1.000 lliures- gràcies a la solidaritat de milions de persones al Regne Unit que es van sentir captivades pels seus esforços.

El militar va ingressar a l'hospital de Bedford diumenge passat amb dificultats respiratòries després d'haver rebut durant algunes setmanes tractament per pneumònia i va donar positiu per coronavirus la setmana passada.

En un comunicat difós aquest dimarts per confirmar la defunció de Moore, les seves filles, Hannah i Lucy, es van mostrar "agraïdes per haver pogut estar amb ell durant les últimes hores de la seva vida".

"L'últim any de la vida del nostre pare ha estat excel·lent. Va rejovenir i va experimentar coses que només havia somiat", van indicar en la nota.