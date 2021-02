La vacuna Sputnik contra la covid-19 té una eficàcia del 91,6%, segons suggereix un estudi preliminar. Un grup d'investigadors russos ha publicat aquest dimarts a la revista científica The Lancet els resultats preliminars obtinguts en un assaig amb més de 20.000 persones. L'anàlisi conclou que el vaccí Sputnik té un nivell de protecció alt contra la malaltia de la covid-19 i no presenta efectes secundaris greus. L'Sputnik s'està administrant a Rússia i a altres països, però no a la Unió Europea on no té l'aval del regulador.

L'Agència Europea del Medicament està en contacte amb els desenvolupadors de la vacuna russa per oferir assessorament científic, però per ara no preveuen iniciar el procés formal de revisió que permetria el seu ús als països de la UE.

