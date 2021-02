Censuren anuncis «enganyosos» de Ryanair sobre vacunes contra la Covid-19

La publicitat de Ryanair on s'animava a reservar bitllets per a l'estiu perquè les vacunes ja haurien arribat

L'Agència d'Estàndards de Publicitat britànica (ANSA, sigles en anglès) va censurar aquest dimecres a Ryanair per publicar anuncis que considera "de mal gust" i "irresponsables", perquè presenta informació enganyosa sobre la campanya de vacunació contra la Covid-19.

L'aerolínia irlandesa de baix cost va presentar a finals del desembre passat i principis de gener una oferta de vols per a l'estiu i en la seva publicitat indicava que "les vacunes estan arribant", al mateix temps que animava al consumidor a reservar bitllets amb l'eslògan "jab and go" ("et vacunes i llest").

Ryanair ja va retirar els anuncis la setmana passada, en previsió de l'informe negatiu del regulador britànic, però ha reiterat que no està d'acord amb les seves conclusions.

L'ANSA va indicar aquest dimecres que havia rebut més de 2.000 queixes d'usuaris centrades, sobretot, entorn de tres qüestions.

El regulador va explicar que ha donat la raó als consumidors que van mostrar el seu descontentament perquè creuen que els anuncis de Ryanair donen a entendre que la majoria de la població del Regne Unit estarà vacunada a la primavera o estiu i que ja podrà anar de vacances.

A més d'"enganyosa", l'ANSA també va coincidir que la publicitat de l'aerolínia és "irresponsable" i "de mal gust", però va rebutjar que pugui "trivialitzar" l'impacte que està tenint la pandèmia de coronavirus en la població i que sigui "ofensiva".

"Els anuncis oferien als consumidors, de manera enganyosa, la seguretat que estar vacunats contra la Covid-19 els permetria probablement anar-se'n de vacances sense restriccions", va argüir l'ANSA en un comunicat.

Així mateix, va reiterar la importància que té que "totes les companyies de viatges" siguin "més prudents" ara que existeix "gran incertesa" sobre la "fi de les restriccions dels confinaments", de manera que "no enganyin o exagerin massa" respecte a les expectatives vacacionals.

Un portaveu de Ryanair al Regne Unit va afirmar que les conclusions de l'ANSA "no se sostenen" ja que la campanya de vacunació llançada pel Govern britànic està sent "exitosa".

"No obstant això i a tot i que la seva decisió és infundada, Ryanair l'acatarà i no tornarà a difondre els anuncis 'jab and go'.