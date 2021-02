Desarticulada una banda d'estafadors on una líder en cadira de rodes es feia passar per hereva milionària del rei emèrit

Desarticulada una banda d'estafadors on una líder en cadira de rodes es feia passar per hereva milionària del rei emèrit

Desarticulada una banda d'estafadors on una líder en cadira de rodes es feia passar per hereva milionària del rei emèrit

Desarticulada una banda d'estafadors on la seva líder, una coneguda estafadora que ja havia estat empresonada, es feia passar per hereva milionària del rei emèrit. Es tracta d'una dona de 50 anys d'edat, que és discapacitada física i va en cadira de rodes. La Guàrdia Civil ha destapat aquesta estafa piramidal milionària de més de 4 milions d'euros. Hi ha una desena de detinguts d'aquest grup criminal que operava a Madrid, Barcelona, Tarragona i Alacant, i en alguns països europeus com la República Txeca i Suècia. El seu centre d'operacions era a Guardamar del Segura (Alacant). Els investigadors han localitzat més d'un centenar de perjudicats i no es descarta que n'hi pugui haver més. L'operació continua oberta.

La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació 'oportunitat 2020', ha desarticulat una organització criminal a la qual se li atribueix l'autoria d'una estafa piramidal milionària, a més dels delictes d'apropiació indeguda, blanqueig de capitals, falsedat documental, i pertinença a organització criminal. S'han detingut deu persones, entre elles la líder d'aquesta banda i coneguda "estafadora històrica", segons la Guàrdia Civil, i dues d'investigades. S'han fet vuit registres en habitatges de diverses poblacions de la demarcació d'Alacant, on han estat intervinguts 60.000 euros en efectiu, nombroses peces d'alta joieria valorades en 50.000 euros, dos vehicles d'alta gamma, i una gran quantitat d'aparells tecnològics. També s'han intervingut i bloquejat deu comptes bancaris que feia servir el grup per blanquejar els beneficis.

Aquest grup desarticulat operava a les demarcacions de Madrid, Barcelona, Tarragona i Alacant i en alguns països europeus com la República Txeca i Suècia. Mantenien el seu centre d'operacions a la localitat de Guardamar de Segura (Alacant). Ja s'han localitzat més de cent perjudicats, als quals l'organització ha estafat més de 4 milions d'euros. L'operació continua oberta i no es descarta que es puguin aparèixer més víctimes d'aquest grup criminal.



Ofertes immobiliàries a baix preu per a potencials inversors

Els integrants d'aquest grup criminal buscaven a Internet propietats immobiliàries de diversos tipus que estiguessin en venda. Després oferien la seva adquisició a potencials inversors com una ganga, aproximadament al 20% del seu valor en el mercat, i el presentaven com una gran oportunitat de mercat. Si aquests estaven interessats, havien de formalitzar una reserva immediatament, sense ni tan sols veure la propietat.

Un cop la víctima es decidia a fer la compra, el grup criminal formalitzava la reserva de la propietat amb la immobiliària o promotora que realment estava publicitant la venda, per garantir-se el domini temporal, mentre els estafats els abonaven el total de la propietat immediatament. El suposat preu dels habitatges, oscil·lava entre 25.000 i 40.000 euros. Quan els autors cobraven, l'adquisició de l'immoble no es materialitzava, i desapareixien sense retornar a la víctima el que havia pagat. Feien servir identitats fictícies o usurpades a tercers per cometre els diferents delictes.



Filla il·legítima de Franco o del rei emèrit

L'organització criminal es trobava altament jerarquitzada. La líder del grup és una dona de 50 anys, popularment coneguda pels investigadors des de fa més de dues dècades pels seus nombrosos antecedents, i que ha complert pena de presó per estafes anteriors. Aquesta dona, que pateix una discapacitat física per la qual necessita fer ús de cadira de rodes i és dependent, es feia passar per filla il·legítima de Franco o del rei emèrit. Amb la seva dependència, es guanyava l'estima i la compassió d'amics i coneguts per captar les seves víctimes, als quals els explicava que era hereva de grans fortunes. Portava un alt ritme de vida i comptava amb més de quinze empleats que exercien tota mena de serveis personals per a ella.

En els habitatges ocupats pels principals membres de la banda, tenien instal·lat un important sistema de seguretat i vigilància, incloent en alguns habitatges la presència de gossos de guarda de races potencialment perilloses.



Bufet d'advocats fictici

Tenien constituït un despatx d'advocats a Guardamar de Segura (Alacant), per al qual treballaven advocats professionals. No obstant això, segons informen fonts policials, es tractava d'una tapadora, que no tenia altra activitat més enllà de gestionar les estafes. Els agents de la Guàrdia Civil encarregats de la investigació han pogut constatar com aquesta banda criminal en tot just vuit mesos d'activitat, des de la seva instal·lació a Alacant, han blanquejat gairebé un milió i mig d'euros, exclusivament per transferència bancària. La majoria d'abonaments de propietats havien estat efectuats pels estafats en diners en efectiu. Part dels diners recaptats amb l'activitat il·lícita, es destinava a l'adquisició d'alta joieria i altres objectes de luxe. Un dels perjudicats, és una joieria a la qual, mitjançant el mètode de l'estafa del 'natzarè', la banda havia estafat més de 20.000 euros.

El personal empleat al servei dels membres de l'organització rebia remuneracions de 4.000 euros mensuals. Amb tot, fins i tot ells eren estafats, arribant a demanar préstecs per adquirir alguns dels habitatges oferts. L'operació ha estat coordinada pel Jutjat d'Instrucció de Torrevella, amb agents de la Guàrdia Civil de la Comandància d'Alacant.