Espanya tanca fronteres per als viatgers procedents del Brasil i de Sud-àfrica

Espanya no deixarà entrar viatgers del Brasil i Sud-àfrica per les noves variants de covid detectades en aquests països, segons va anunciar ahir el Govern. Els ciutadans espanyols o andorrans, així com els residents en aquests països, sí que podran volar, va detallar la ministra portaveu, María Jesús Montero.

Acordada pels ministeris de la Presidència, Sanitat i Transports, la nova ordre va entrar en vigor ahir a les 9 del matí i estarà vigent dues setmanes, fins al pròxim dia 17, quan es revisarà si es manté en vigor. La mesura és similar a la que ja es va prendre amb el Regne Unit a finals de l'any passat, per evitar la propagació de la soca britànica. La ministra d'Afers Exteriors, la Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, ja va avançar que Espanya restringiria la mobilitat amb tercers països per evitar «de manera quirúrgica» que s'estenguin aquestes soques, més contagioses.

Ja la setmana passada, el Ministeri de Sanitat va respondre a una petició de la Comunitat de Madrid en aquest sentit, recordant que «l'entrada a totes les persones nacionals de països tercers, entre els quals, Brasil i Sud-àfrica, està denegada tret d'excepcions». En una carta remesa per l'exministre de Sanitat Salvador Illa, datada el dilluns 25 de gener, l'ara candidat del PSC responia a una altra missiva del conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

En concret, Illa va fer referència al compliment de l'ordre 1277/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica l'ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la ?covid-19.