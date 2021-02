El Govern aprova el complement de les pensions nou i flexibilitza l'accés a l'ingrés mínim vital

El Govern va aprovar ahir un nou reial decret amb reformes en matèria de pensions i ingrés mínim vital. El ministre d'Inclusió, José Luís Escrivà, va explicar el nou complement de maternitat o paternitat per als pensionistes que hagin tingut fills. Aquest regirà a partir del primer descendent (biològic o adoptat) i serà d'uns 27 euros mensuals (en 14 pagues). L'executiu també va aprovar la flexibilització dels requisits d'accés de l'ingrés mínim vital per augmentar la seva actual cobertura, la tipificació del coronavirus com a malaltia professional per al personal sociosanitari i la possibilitat que sanitaris ja jubilats puguin tornar a exercir i compatibilitzin el salari amb part de la seva pensió.

El Consell de Ministres va donar llum verda a una de les dues prioritats del departament liderat per Escrivà per a aquest any. Després de la pròrroga de la clàusula de salvaguarda, ahir va ser el torn del nou complement per a les pensions. Aquest augmenta la cobertura, ja que passa de regir des del segon fill a fer-ho a partir del primer. També s'estén el dret a aquest plus a tots dos sexes, ja que fins ara només beneficiava les dones; quelcom que el TJUE va censurar per discriminatori. No obstant això, la previsió de la Seguretat Social és que el 98% dels beneficiaris seran dones, ja que és entre aquestes on es concentren menors pensions.

El complement el percebrà un dels dos progenitors, en el cas d'una parella, i serà aquell que reuneixi una menor pensió. El seu import serà un fix de 27 euros al mes (o 378 euros a l'any), quan fins ara es calculava en proporció a la pensió (que al seu torn depenia del sou durant la carrera laboral). L'estimació de la Seguretat Social és que aquesta transició a un import fix beneficiarà les pensions més baixes, perjudicarà les pensions més altes i tindrà un import neutre pel que fa al cost per a les arques de la Seguretat Social. Escrivà sí que va manifestar que preveu un augment del 6% a la pensió mitjana. Actualment, cada any es paguen 750.000 complements d'aquestes característiques i per a això es destinen 640 milions d'euros.

Una altra de les mesures que inclou el reial decret que va aprovar ahir el Govern és una reforma per flexibilitzar l'accés a l'ingrés mínim vital. Una renda estatal que porta sis mesos en marxa i que actualment arriba a 160.000 famílies, segons la nòmina de desembre. La modificació preveu que les incorporacions a la unitat familiar d'un familiar d'estreta consanguinitat seran considerades transitòries, per no alterar el còmput d'accés.

És a dir, en cas que a una llar s'incorpori un nou familiar per motius d'emergència, aquest no comptarà per calcular la renda d'aquest llar. També s'obre el cobrament d'aquesta renda a aquelles persones en situació de sense llar o amb residències no permanents. Per així no dificultar l'accés a l'ingrés mínim vital; ja que, segons Escrivà, 60.000 peticions han estat denegades fins ara per incomplir els requisits per acreditar la convivència. Paral·lelament, també se suprimeix el límit de dos titulars de l'ingrés mínim per habitatge.