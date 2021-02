Joe Biden dubta entre el bipartidisme i imposar la seva majoria al Congrés

Gairebé dues setmanes després d'arribar a la Casa Blanca, el president dels EUA, Joe Biden, s'enfronta a un dilema: aprovar un paquet d'ajuda econòmica d'1,9 bilions de dòlars fent valer la majoria dels demòcrates al Congrés o buscar una aliança amb els republicans, complint amb la seva promesa d'unir el país. Biden no ha pres encara una decisió, però qualsevol pas que faci en aquest assumpte podria definir la seva relació amb el Congrés durant els propers quatre anys.

Biden va reunir-se dilluns a la Casa Blanca amb 10 senadors moderats del Partit Republicà que demanen que s'aprovi un paquet d'ajuda de 618.000 milions de dòlars per reviure la castigada economia nord-americana i fer front a la pandèmia. Aquesta xifra suposa gairebé un terç dels 1,9 bilions de dòlars que reclamen Biden i els demòcrates del Congrés.

Fins ara, la Casa Blanca no ha mostrat cap signe d'estar disposada a rebaixar la xifra del seu pla d'ajuda i, de fet, ahir la seva portaveu, Jen Psaki, va explicar que a Biden li preocupa que el paquet d'estímul sigui massa petit i no massa gran, com al·leguen els republicans.

La reunió va ser a porta tancada, però durant uns segons la premsa va poder accedir al Despatx Oval. Allà, Biden va donar les gràcies als senadors per haver-se desplaçat fins a la Casa Blanca i va dir que estava «ansiós» per parlar amb ells sobre el paquet d'estímul. «Sento com si estigués de tornada al Senat, que és el que més m'ha agradat de tot el que he fet», va afirmar Biden, qui durant 36 anys va ocupar un dels escons de Delaware.

Entre els republicans que van assistir a la reunió hi ha senadors de centre que, de vegades, han trencat amb la disciplina del seu partit, com Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski d'Alaska i Mitt Romney d'Utah, aquest últim excandidat presidencial republicà el 2012 i molt crític amb el ja expresident Donald Trump.

Per altra banda, el Departament de Justícia de l'Administració de Joe Biden va demanar al Tribunal Suprem dels Estats Units que posposi la presentació dels arguments en els casos relacionats amb el mur a la frontera amb Mèxic i la política d'asil, dues mesures de Trump.

Segons el Departament de Justícia, el president dels EUA ha ordenat una «pausa en la construcció» del mur perquè el seu Govern pugui avaluar la «legalitat dels mètodes de finançament i contractació utilitzats», un dels casos que s'investiguen i els arguments del qual, que ara es demana que es retardin, tindrien lloc el proper 22 de febrer.