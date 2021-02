L'enemic a casa (republicana)

No ha necessitat més que un mes per convertir-se en tota una celebritat a Washington, la figura més notòria de l'última promoció de polítics arribats al Congrés dels Estats Units després de les eleccions de novembre. Se li han dedicat editorials i una infinitat d'articles d'opinió. Hi ha maniobres legislatives en marxa per intentar dictar el seu futur i fins i tot els líders del seu partit s'han vist obligats a pronunciar-se sobre ella. La congressista Marjorie Taylor Greene està en boca de tots, però no exactament pels motius amb els quals somia qualsevol polític. Les seves desgavellades teories conspiratòries, les seves insinuacions per executar els líders demòcrates o la seva xerrameca racista han convertit la congressista per Geòrgia en un polvorí errant.

Greene és trumpista fins a la medul·la i li agrada passejar-se pel Capitoli amb mascaretes en què es llegeix «Trump va guanyar» o «censurada», per més que les seves opinions estiguin rebent més publicitat que els anuncis de Benetton en les seves millors èpoques. És també la primera representant al Congrés de QAnon, aquesta al·lucinació col·lectiva que creu que Donald Trump està lliurant una batalla encoberta per salvar el món d'una secta satànica de caníbals que es dedica a segrestar nens per beure la seva sang, una lògia suposadament dirigida per l'elit política i cultural demòcrata. Fa un parell d'anys, per exemple, Greene va propagar a la seva pàgina de Facebook que Hillary Clinton va ordenar matar un policia per encobrir un vídeo en què suposadament apareixia tallant un nen a trossos durant un ritual satànic.

Ningú ha vist aquest vídeo, però res d'això sembla importar-li a aquesta defensora a ultrança de les armes de 46 anys, comentarista política i empresària abans de fer el salt a la política. Una dona a la qual Trump va descriure fa uns mesos com «una futura estrella del Partit Republicà». Greene ha avalat algunes de les conspiracions sobre els atemptats terroristes de l'11-S i ha dit que les massacres escolars de Parkland o Sandy Hook van ser «atacs de bandera falsa», muntatges organitzats pel Govern per a restringir la tinença d'armes. Aquesta obsessió conspiratòria la va portar a assetjar un dels supervivents de Parkland, un adolescent a qui va perseguir pels carrers de Washington el 2018 cridant-li «covard», només unes setmanes després que 17 dels seus companys i professors del seu institut morissin brutalment tirotejats.

Com va fer també Trump, ha venut la idea que Barack Obama és un musulmà encobert o que el Govern nord-americà està sent «envaït pels musulmans». I a Facebook ha fet diversos m'agrada a comentaris dels seus seguidors en els quals feien crides a executar a líders demòcrates com Nancy Pelosi. Un d'ells deia que «seria més ràpid posar-li una bala al cap» que esperar que perdi el seu escó per la via electoral, el que ha portat a mitjans com el Sun Sentinel de Florida a descriure-la com «una terrorista domèstica».

Complicitat trencada

Recentment va emetre un vídeo en què deia que els devastadors incendis a Califòrnia de 2018 haurien estat causats per làsers llançats des de l'espai per un grup vinculat a la família jueva dels Rothschild. I com és habitual entre els exemplars de la seva espècie, s'ha acarnissat també en el filantrop jueu George Soros, a qui ha titllat de «nazi».

Res d'això ha impedit que el seu partit la nomenés per formar part dels comitès d'Educació i Pressupost de la Cambra de Representants. Una decisió que ha escandalitzat els demòcrates, que volen expulsar-la de tots dos comitès. Fins ara el seu partit havia descartat prendre mesures. Però aquesta complicitat es va trencar dilluns, quan el líder dels conservadors al Senat, Mitch McConell, va afirmar que les «mentides llunàtiques» de Greene són un «càncer» per al seu partit.

«Algú que posa en dubte que un avió s'estavellés contra el Pentàgon el'11-S, que els horribles tirotejos escolars no són més que muntatges o que els Clinton van estavellar l'avió de JFK Jr. no viu en la realitat», va dir McConnell. Falta ara saber què farà la resta del seu partit, el mateix que ha avalat les mentides de Trump.