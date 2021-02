L'Audiència Nacional demana a Ferrusola que aporti els informes de la demència

L'Audiència Nacional ha demanat a la defensa de Marta Ferrusola que aporti la documentació mèdica que acreditaria la demència sobrevinguda de la dona de Jordi Pujol, que ha demanat l'arxivament de la causa per blanqueig contra ella, també oberta contra el seu marit i els seus fills, per aquest motiu. La documentació serà analitzada per un metge forense del tribunal, que també podria visitar Ferrusola personalment, segons ha avançat 'La Razón' i han confirmat fonts del tribunal a l'ACN.

La defensa al·lega l'accident domèstic que va patir l'agost passat i l'alzheimer que té des del 2018. Cal recordar que el jutge José de la Mata plantejava jutjar-la al costat del seu marit i dels seus fills com a membre d'una organització criminal que a partir de la posició política de la família va acumular un gran patrimoni durant dècades. El novembre passat, la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona considerava que Ferrusola no té "capacitat de judici ni de presa de decisions conservades", segons recull el rotatiu.

El 8 de gener un informe mèdic dictaminava que Ferrusola pateix "trastorn cognitiu greu multifactorial", que no reconeix "de manera consistent els familiars propers" i que articula frases "de contingut incoherent". El mateix escrit conclou que la dona de Jordi Pujol no pot declarar davant d'un tribunal "per incapacitat de comprensió, tant de l'objecte com de les conseqüències, així com d'evocar fets o interpretar la realitat passada o present". Tot plegat, afegeix l'escrit, impedeix descartar que pateixi "una situació d'estrès/ansietat que empitjori el seu estat cognitiu".