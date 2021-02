El president italià convoca Mario Draghi per formar un govern d'unitat

El president italià, Sergio Mattarella, va optar ahir per la formació d'un govern d'unitat que afronti la situació d'emergència que viu el país per la pandèmia després de constatar el fracàs de la mediació per reeditar l'executiu entre els partits polítics que formaven l'antiga coalició governamental. Tot seguit Mattarella va convocar l'expresident del Banc Central Europeu, Mario Draghi, per encarregar-li avui la formació d'un govern d'unitat.

«Faig una crida a totes les forces polítiques del país perquè donin vida a un Govern que no s'identifiqui amb cap partit» i que sigui d'«alt perfil» per «afrontar l'emergència present», en referir-se a una triple crisi «sanitària, social i econòmica».

En la seva intervenció, el president de la República va assenyalar que l'altra opció possible en aquest moment era celebrar eleccions, però va justificar la seva decisió de no convocar-les perquè comportaria la manca d'un govern en plenitud de les seves funcions durant mesos decisius en la lluita contra la pandèmia.

Quatre dies de consultes

La ronda de negociacions per formar un nou govern a Itàlia va fracassar ahir després de les discrepàncies entre els partits de la coalició de govern, va informar el president de la Cambra de Diputats, Roberto Fico, després de gairebé quatre dies de consultes amb el president de la República.