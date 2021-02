Bárcenas, a Anticorrupció: «Rajoy va destruir els papers de la caixa B sense saber que jo en tenia una còpia»

L'extresorer del PP Luis Bárcenas assegura en una carta remesa a la Fiscalia Anticorrupció que l'expresident del Govern i líder del PP Mariano Rajoy va destruir en una màquina "destructora de papers" la documentació que reflectia la comptabilitat en B del partit, sense saber que ell guardava una còpia.

Així ho relata en aquesta carta, a la qual ha tingut accés Efe aquest dimecres, en la qual narra que va saber que Rajoy havia destruït aquesta documentació quan ell li va mostrar en el seu despatx el 2009 la còpia que conservava d'aquesta comptabilitat opaca i de la qual gran part, assegura, li va ser després sostreta de l'estudi de la seva dona quan ell va estar a la presó preventiva. Un robatori que ara s'investiga en la peça Kitchen del cas Villarejo.

En aquesta mateixa missiva, remesa a la Fiscalia a cinc dies que comenci el judici per la caixa B del partit, Bárcenas explica que ha decidit col·laborar amb la justícia en constatar que "amb ingenuïtat" va donar per bona la promesa que se li va fer per part del partit, a través d'un intermediari, que la seva dona, Rosalía Iglesias, no entraria a la presó pel cas Gürtel, pel qual tots dos compleixen actualment condemna.