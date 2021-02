La vacuna russa té una eficàcia del 92%, també en els més grans de 60 anys

Reconeixement del món científic internacional a la vacuna russa contra la covid-19, criticada durament durant els últims mesos per la falta de transparència que ha envoltat les investigacions. Segons els resultats de l'estudi en Fase III publicats per la revista científica The Lancet, la Sputnik V va aconseguir una eficàcia del 91,6%, una xifra similar a l'obtinguda per les seves homòlogues occidentals. «Rússia sempre ha tingut raó», va proclamar amb alegria Kirill Dmitriev, al capdavant del Fons Rus d'Inversió Directa, l'entitat estatal russa promotora del tractament.

D'acord amb el document científic, un total de 19.866 voluntaris van participar en els assajos dirigits per l'Institut Gemaleya de Moscou, sent dividits aquests en dos grups: uns van rebre la vacuna i d'altres, un placebo. Mentre que entre el primer grup només es van registrar 16 casos simptomàtics de covid-19, en el segon l'esmentada xifra d'afectats va ser gairebé quatre vegades superior i es va elevar a 62. En persones més grans de 60 anys, l'eficàcia del medicament va demostrar ser similar. El tractament, consistent en dues injeccions amb dos vectors diferents de l'adenovirus administrades amb una diferència temporal de tres setmanes, ja està sent subministrat a la població general, després que al desembre, en una primera fase, es privilegiés el personal sanitari o el del sector de l'ensenyament.

«El desenvolupament de la Sputnik V ha sigut criticat per una pressa indecorosa, per buscar dreceres i per falta de transparència», escriuen, a la mateixa revista científica, els professors Ian Jones, de la universitat de Reading, i Polly Roy, de la London School of Higyene and Tropical Medicine. «Però el resultat aquí és clar i el principi de vacunació s'ha demostrat», continuen. A partir d'ara, «una nova vacuna pot afegir-se a la lluita per reduir la incidència de la covid-19», conclouen a The Lancet.

La publicació de l'estudi podria impulsar la possibilitat que l'injectable rus acabi sent usat al territori de la Unió Europea, immersa de moment en una lenta i problemàtica campanya de vacunació de la seva població. Dilluns passat, el portaveu de la Comissió Europea, Steefan de Keersmaecker, va posar sobre la taula aquesta possibilitat durant la seva trobada diària amb la premsa a Brussel·les, tot i que va fixar algunes condicions.