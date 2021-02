Von der Leyen: «El món necessitarà més vacunes si tenim en compte les variants, perquè els virus muten»

La presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, va defensar ahir l'estratègia de vacunació europea, però va llançar un avís: faran falta noves vacunes per a les noves variants de coronavirus. L'advertència la va fer durant una entrevista als diaris El País i Le Monde.

«Entenc que la gent vulgui tenir ja la vacuna, perquè la pandèmia ha sotmès la població i la societat a un enorme estrès. És comprensible la pressió i l'accepto», va assegurar Von der Leyen abans de remarcar que «les vacunes s'han desenvolupat en 10 mesos, amb una inversió massiva, quan normalment s'hauria tardat entre 5 o 10 anys».

La presidenta de la CE , a més, va mostrar la seva preocupació per la mutació del virus. «Com a doctora, el que em preocupa ara són les variants, perquè sé que els virus muten. Per això crec que cal preparar-se per a escenaris que esperem que no arribin». Si hi ha una cosa indubtable, va insistir, «és que el món necessitarà més vacunes si tenim en compte les variants».

Ursula von der Leyen va participar ahir a les reunions dels principals grups al Parlament Europeu per explicar a porta tancada l'estratègia de vacunació comunitària, després de la polèmica amb la farmacèutica AstraZeneca pels seus retards en l'entrega de vacunes a Europa. Von der Leyen va anar a les reunions dels grups del Partit Popular Europeu, els Socialistes i Demòcrates i Renovar Europa (liberals) ahir a la tarda per donar compte dels progressos en l'estratègia de vacunació europea tenint en compte l'objectiu d'haver immunitzat el 70% de la població per a l'estiu.

També és probable que els eurodiputats qüestionessin Von der Leyen sobre la disputa amb el laboratori anglosuec AstraZeneca, que finalment entregarà a la UE la meitat de les vacunes que havia pactat per al primer trimestre (40 milions de dosis).Arran d'aquest estira-i-arronsa, la Unió Europea ha posat en marxa un mecanisme per obligar les empreses a sol·licitar l'autorització de la UE quan vulguin exportar les vacunes produïdes a Europa.