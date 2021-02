El bisbe d'Alacant es va vacunar el 8 de gener en una residència per a capellans

El bisbe de la diòcesi d'Oriola-Alacant, Jesús Murgui, va rebre la vacuna anticovid el passat dia 8 de gener a la Casa Sacerdotal. Així ho va confirmar ahir la Conselleria de Sanitat de València, que va anunciar una recerca per aclarir si és un dels casos de vacunacions irregulars.

Fins ara, el bisbe no ha estat inclòs en la llista de vacunats de manera irregular que ha elaborat Sanitat, per la qual cosa ha de ser Salut Pública la que demani explicacions al departament de l'Hospital General d'Alacant per conèixer per què se li va administrar la dosi i determinar si es va fer quan no li tocava. Des de Sanitat indiquen que la clau és saber si el bisbe viu de manera habitual a la Casa Sacerdotal, on hi ha capellans d'edat avançada i amb malalties que, a priori, sí que els situen en els grups prioritaris per a la seva vacunació.

El bisbe va admetre en un comunicat que es va vacunar el passat 8 de gener a la Casa Sacerdotal d'Alacant. El prelat, després de la polèmica sorgida després de revelar-se la seva vacunació, va justificar ahir haver-se posat la primera dosi de Pfizer en què ho va fer al costat dels sacerdots vinculats amb la Casa Sacerdotal que, assenyala, es troba pròxima a la residència episcopal i comparteixen servei mèdic.

Segons el comunicat del bisbat, que signa el vicari general Vicente Martínez, Jesús Murgui «no ha buscat cap tracte de favor sanitari, sinó que ha complert el protocol prescrit, com en les altres situacions sanitàries que ha viscut».

Dimissió al Govern valencià

La polèmica pels vacunats fora de protocol ja ha provocat la seva primera víctima a València. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va demanar la destitució de la directora de Salut Pública del departament de València, Elvira Mensat, després de comprovar que en un informe afirmava que faltaven instruccions específiques de la conselleria sobre com actuar amb les dosis sobrants dels vials de la vacuna de Pfizer BioNtech. A això s'hi uneix a més el fet que el citat informe hagi transcendit en premsa sense que la consellera conegués el contingut del document.