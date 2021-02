El bisbe de Tenerife enganya a Sanitat per a vacunar-se abans d'hora

El bisbe de Tenerife, Bernardo Álvarez, va enganyar a la Conselleria de Sanitat de Canàries per a vacunar-se contra la covid el 13 de gener, malgrat que no figura entre els grups prioritaris de risc fixats pel Ministeri i la Conselleria de Sanitat per a rebre la immunitat. El 28 de gener, la Cadena Ser a Tenerife va avançar que el bisbe havia rebut la primera dosi de la vacuna de Pfizer 15 dies abans a la Residència Sacerdotal Sant Joan d'Àvila, del centre històric de la Llacuna. Els residents i el personal laboral figuren en la llista de la primera fase de la vacunació de Sanitat en tractar-se d'un centre de majors i complir amb el protocol. El mateix Bernardo Álvarez ho va confirmar i va justificar la seva inclusió a la llista –i per tant la seva vacunació– en tenir la seva residència a geriàtric per a sacerdots retirats. El bisbe, no obstant això, no viu a la Residència Sacerdotal Sant Joan d'Àvila ni té contacte amb els interns.

Bernardo Álvarez viu en realitat en una casa terrera del número 29 del carrer Tabares de Cala. A 100 metres, al carrer Anchieta número 17, es troba la Residència Sacerdotal. Tots dos immobles són independents l'un de l'altre, encara que comparteixen un pati interior, que també dona a la Casa Salazar, un palau d'estil barroc que és la seu del Bisbat Nivariense. Aquestes dependències religioses estan separades unes d'altres per habitatges aliens al Bisbat. El bisbe no té contacte amb els usuaris del centre de majors des de la declaració de la pandèmia perquè aquests no poden sortir de l'edifici en formar part de la població més exposada al virus i estar protegits per severes restriccions. EL DIA, del mateix grup editorial de Diari de Girona, va acudir ahir a la Residència Sacerdotal per a contrastar si resideix allà o passa algun temps el bisbe. I no és així. Una de les monges que s'encarreguen de la cura dels interns el va corroborar: "El bisbe no viu aquí, sinó en una altra casa. Tampoc desdejuna, ni menja, ni sopar. No té contacte amb els interns".



No hauria d'haver estat a la llista

El bisbe, per tant, no havia d'haver figurat a la llista de la vacunació aprovada per Sanitat perquè ni viu ni passa cap temps en el centre de majors i no compleix amb el protocol. Però tant Bernardo Álvarez com el Bisbat van assegurar, per a justificar la seva vacunació del 13 de gener, que residia en el centre de majors. L'endemà que la Cadena Ser de Tenerife informés que Bernardo Álvarez havia rebut la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus covid-19, el Bisbat de la Diòcesi Nivariense va emetre un comunicat en el qual va assegurar: "El bisbe va rebre la primera dosi al costat dels sacerdots majors que viuen a la Residència Sacerdotal Sant Joan d'Àvila, les religioses, responsables del centre, personal de la casa i de l'empresa externa que s'ocupa de la neteja". La nota va afegir: "El prelat nivariense estava inclòs en el llistat enviat a les autoritats sanitàries en mantenir el seu domicili en aquest lloc, concretament en un apartament adjunt, amb els residents del qual té freqüents contactes i comparteix alguns serveis que es presten". Aquesta informació no es correspon amb la realitat. Encara que en el padró consta com la seva residència el centre de majors, en realitat viu a la casa terrera del carrer Tabares de Cala. Tampoc manté contactes amb els sacerdots jubilats de Sant Joan d'Àvila ni usa aquestes dependències des que va començar la pandèmia.

EL DIA va contactar ahir amb Bernardo Álvarez, però el bisbe nivariense va rebutjar qualsevol aclariment. A continuació, el periòdic va preguntar al gabinet de comunicació del Bisbat de Tenerife, que té la seva seu en La Llacuna. Es va remetre al referit comunicat del 29 de gener sense més precisions. El Bisbat manté que l'apartament en el qual resideix Bernardo Álvarez forma part de la Residència, però en veritat és una casa independent que només es comunica a través d'un pati interior.



Salutacions a través de la finestra

El periodista i sacerdot de la Diòcesi Nivariense Carmelo J. Pérez Hernández, excap de premsa del Bisbat i amic de Bernardo Álvarez, va assegurar en un article publicat el 31 de gener en Diari de Avisos que "des de fa mesos Bernardo Álvarez saluda als seus germans sacerdots grans" de la Residència Sant Joan d'Àvila de la Llacuna "a través d'una finestra, des de la porta del menjador, des del pati interior de la residència". "Fa mesos que no fa la sobretaula amb ells. Per a protegir-los. Perquè ells no abandonen la Residència excepte per causa de força major, però ell sí".

Bernardo Álvarez no és el primer bisbe que utilitza com a justificació per a vacunar-se abans d'hora l'argument de viure en una residència per a sacerdots retirats, que en el cas del prelat de Tenerife és fals. La Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana ha obert una recerca per a dilucidar si la vacunació contra el coronavirus del bisbe de la diòcesi d'Oriola-Alacant, Jesús Murgui, el passat 8 de gener, s'ajusta al protocol. Segons va avançar El Confidencial, Murgui va rebre la primera dosi de Pfizer a la residència de la Casa Sacerdotal de la capital alacantina, edifici que acull a sacerdots de manera fixa o temporal i que destina una planta com a llar de preveres jubilats



Altres casos de bisbes

Un altre cas és el del bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, que es va posar el 27 de gener la segona dosi de la vacuna en la residència de sacerdots majors i jubilats de Sant Pere i Sant Bernat, a Palma. Segons van confirmar a Europa Press fonts del Bisbat de Mallorca, Taltavull va rebre la segona dosi "igual que la resta d'usuaris" de la residència. La primera se l'hi va posar el passat 5 de gener. Taltavull "forma part de la unitat sanitària" d'aquesta residència, va argumentar el Bisbat mallorquí. "Sempre que s'ha posat bovines, ho ha fet allí i és usuari actiu, amb la qual cosa se li tracta com un més de la residència", va precisar.