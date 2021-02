La confessió de Bárcenas posa el focus en el judici per la caixa B del PP

Enmig d'una campanya electoral i una mica descafeïnat per haver quedat reduït al pagament de les obres de la seu central del PP en negre, el judici de la caixa B d'aquest partit, que comença dilluns que ve, semblava incapaç de despertar l'expectació que en el seu dia havia tingut el de la primera època de la trama Gürtel. Però això era abans que es fessin públiques les set pàgines amb les quals l'extresorer del PP Luis Bárcenas ha anunciat el seu desig de posar-se a disposició de la justícia.

El focus mediàtic tornarà a centrar-se en la seu de l'Audiència Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) per comprovar in situ fins on arriba de veritat la disposició de Bárcenas a col·laborar amb la justícia, quan ja ha estat condemnat en sentència ferma a 29 anys de presó per la trama de corrupció de la Gürtel i la seva dona, Rosalía Iglesias, a 12 anys i 11 mesos. En el primer dels judicis de la caixa B, la relació manuscrita d'ingressos opacs de la qual es va anomenar en un primer moment els «papers de Bárcenas», l'extresorer s'enfronta a una petició fiscal de cinc anys de presó que les acusacions populars eleven significativament, com la d'Esquerra Unida, que reclama per a ell 19 anys i set mesos de presó.

Amb la confessió del líder de la Gürtel Francisco Correa en el judici de la primera època d'aquesta trama corrupta, es va reobrir l'altra part de la caixa B, la relativa al pagament de donacions d'empresaris al Partit Popular. En la seva declaració, va relatar com va cobrar comissions a canvi d'intervenir davant Bárcenas i el ja mort Álvaro Lapuerta per aconseguir contractes en els ministeris de Foment i Medi Ambient. Aquesta part del cas es trobava arxivada en no poder-se connectar les donacions amb les adjudicacions concretes als empresaris donants i la causa es va limitar al pagament de les obres de la seu central en negre, que és el que es comença a jutjar dilluns.

Kitchen i Púnica

Per això Bárcenas conclou el seu escrit en el qual admet que el PP es va finançar en negre des de 1982 i que part d'aquests diners es van destinar a les obres del carrer Gènova i a pagar sobresous a l'aleshores president del partit, Mariano Rajoy, i a altres alts càrrecs, mostrant la seva disposició a col·laborar en aquesta part de la causa que segueix en instrucció i en Púnica. Ell podria aclarir tant el finançament irregular del partit a escala nacional (en la causa de la caixa B que se segueix en el Jutjat Central d'Instrucció número 5) i en la del PP madrileny que se segueix en el número 6 per diferents contractacions d'administracions madrilenyes, el principal imputat del qual és l'exsecretari general del PP autonòmic Francisco Granados.

Pel que fa a l'operació Kitchen, presumptament muntada des del Ministeri d'Interior per intervenir la documentació compromesa amb el PP que tingués Bárcenas, aquest assenyala en el seu escrit de confessió que gran part de la documentació que guardava sobre la comptabilitat paral·lela va ser robada pel comissari Enrique García Castaño, àlies El Gros, del taller de pintura que tenia la seva dona, fets que investiga el jutge Manuel García-Castellón. Es tracta de la còpia que diu que guarda quan Rajoy va destruir el 2009 la que li va lliurar.

En el judici que comença dilluns està previst que declarin com a testimonis el mateix Rajoy, el seu antecessor, l'expresident José María Aznar, i tots els ex-secretaris generals del partit excepte l'actual, Teodoro García Egea: María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Javier Arenas i Francisco Álvarez Cascos.

Per part seva, el vice-president segon del Govern, Pablo Iglesias, va assegurar que el cas Bárcenas i el seu escrit apuntant a l'existència de la suposada caixa B del partit expliquen l'«afany» d'aquesta formació en bloquejar «indefinidament» la seva renovació, segons Europa Press.

Paral·lelament, el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, va avisar que aquesta vegada les revelacions de Bárcenas assenyalant més directament Rajoy sobre el presumpte finançament il·legal del PP poden afectar «tremendament» l'actual direcció del partit i en concret el seu líder, Pablo Casado. Rufián va assenyalar que, tot i que en aquell moment «Casado era molt jove, ja passejava amb tota aquesta gent pels passadissos».