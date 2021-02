El bisbe de Tenerife enganya Sanitat i es vacuna abans de temps

El bisbe de Tenerife, Bernardo Álvarez, va enganyar la Conselleria de Sanitat de les Canàries per vacunar-se contra la Covid el 13 de gener, malgrat que no figura entre els grups prioritaris de risc fixats pel ministeri i la Conselleria de Sanitat per rebre la immunitat.

El 28 de gener, la cadena SER a Tenerife va avançar que el bisbe havia rebut la primera dosi de la vacuna de Pfizer 15 dies abans a la Residència Sacerdotal San Juan de Ávila, del centre històric de La Laguna. Els residents i el personal laboral figuren a la llista de la primera fase de la vacunació de Sanitat, ja que es tracta d'un centre de gent gran i compleixen amb el protocol. El mateix Bernardo Álvarez ho va confirmar i va justificar la seva inclusió a la llista –i per tant la seva vacunació– al tenir la residència al geriàtric per a sacerdots retirats. El bisbe, no obstant, no viu a la Residència Sacerdotal San Juan de Ávila ni té contacte amb els interns.

Bernardo Álvarez viu en realitat en una casa de planta baixa del número 29 del carrer Tabares de Cala. A 100 metres, al carrer Anchieta número 17, hi ha la residència sacerdotal. Els dos immobles són independents l'un de l'altre, tot i que comparteixen un pati interior, que també dona a la Casa Salazar, un palau d'estil barroc que és la seu del Bisbat de La Laguna. Aquestes dependències religioses estan separades unes de les altres per vivendes alienes al bisbat