Casado acusa Sánchez de «perseguir» el PP «amb tots els aparells de l'Estat»

El líder del PP, Pablo Casado, es va mostrar ahir molest pel fet que se li segueixi demanant responsabilitat per episodis de «fa 20 anys» en el seu partit. El judici de la caixa B del PP començarà el proper dilluns a l'Audiència Nacional i la confessió de Luis Bárcenas, en què l'extresorer assegura que Mariano Rajoy va destruir personalment documents sobre el finançament irregular sense saber que ell en tenia una còpia, ha caigut com un míssil en plena campanya de les catalanes. «Aquell PP ja no existeix. A mi em van elegir en primàries per passar pàgina de qualsevol conducta no exemplar en el partit», va explicar en en una entrevista a la Cope. Segons la seva opinió, la Fiscalia General és la que ha «cuinat» i «filtrat» ??la confessió de l'extresorer «a 10 dies de les eleccions». «Ens intenten perseguir amb tots els aparells de l'Estat», va assegurar sobre el Govern de Pedro Sánchez.

Es va referir en concret a la Fiscalia General de l'Estat, càrrec que ocupa l'exministra socialista Dolores Delgado; al Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), encapçalat per José Félix Tezanos, «amb carnet socialista», va concretar; al Consell d'Estat, presidit per l'exvicepresidenta socialista Maria Teresa Fernández de la Vega, a RTVE i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. «Tots els reguladors estan en mans del Govern més radical de la història», va afegir.