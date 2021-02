El Congrés dels EUA expulsa la representant de QAnon a la cambra de dos comitès

La Cambra de Representants ha expulsat la congressista republicana Marjorie Taylor Greene dels dos comitès legislatius dels quals formava part, una acció sense precedents en la història moderna del país. La maniobra respon a les posicions extremistes de la diputada per Geòrgia, que ha expressat tota mena de teories conspiratòries, moltes d'elles de caire racista, i ha donat suport a les xarxes socials a l'execució dels líders demòcrates al Congrés. La votació va arribar un dia després que el seu partit decidís mantenir-la en els comitès d'Educació i Pressupostos, arribant fins i tot a aplaudir-la al final d'una reunió en què Greene es va disculàr per les violentes i delirants postures al Capitoli .

Aquesta reunió va servir per retratar el lideratge republicà, que ha arribat a definir la defensora de QAnon com un «càncer» per a la seva formació, però no ha tingut la valentia de trencar amb ella per por a les represàlies dels votants trumpistes del partit, la facció a la qual pertany la congressista. Només 11 republicans van acabar votant per apartar-la dels comitès, davant els 199 que van optar per donar-li el seu suport, tot un senyal de la toxicitat que s'ha instal·lat al partit després dels quatre anys de la presidència de Donald Trump. L'oposició del gruix dels seus diputats no va impedir que els demòcrates imposessin la seva majoria a la Cambra per expulsar Greene dels comitès.

En un altre ordre de coses, la vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, va desbloquejar ahir el camí del primer paquet d'ajudes impulsat per Joe Biden per reduir l'impacte de la pandèmia de la COVID-19. Després de dies de negociacions, els demòcrates no van aconseguir que els republicans donessin el seu suport al projecte d'1,9 bilions de dòlars, de manera que Harris va fer ús per primera vegada del seu vot de qualitat com a presidenta del Senat per desfer l'empat (50- 50) en la votació de la cambra alta i donar llum verda al pla pressupostari del futur projecte legislatiu.

Aquesta aprovació al Senat permetrà als demòcrates aprovar el pla d'alleujament econòmic al Congrés per majoria simple, amb el que s'evitaran possibles bloquejos dels republicans. El president Biden s'havia mostrat en els últims dies disposat a negociar un acord, però també va advertir a l'oposició que estava disposat a avançar sense ells. No obstant això, no està previst que el paquet d'estímul surti endavant abans de mitjans de març, que és la data límit que s'han posat els demòcrates.