Espanya rep les primeres 196.800 dosis de la vacuna d'AstraZeneca

Espanya ha rebut aquest dissabte a la tarda les primeres 196.800 dosis de la vacuna d'AstraZeneca. Així ho ha confirmat el Ministeri de Sanitat del govern espanyol a través de Twitter, on la seva ministra, Carolina Darias, ha afegit que "segueixen avançant". Tal com va aprovar la Comissió de Salut Pública, les dosis es podran administrar a persones entre els 18 i els 55 anys, començant pels professionals i treballadors sanitaris en actiu no inclosos prèviament als grups 2 i 3. També es va fixar que entre la primera i la segona dosi d'aquesta nova vacuna transcorrin de deu a dotze setmanes.

Es tracta del primer enviament que la companyia farmacèutica farà a l'estat espanyol, després de la seva recent autorització de comercialització per part de l'Agència Europea del Medicament, així com la Comissió Europea. Durant el mes de febrer, s'espera que n'arribin un total d'1.810.575 dosis. En el cas de Catalunya, es preveu que pugui rebre unes 31.000 dosis de cara al pròxim dilluns.

Aquesta és la tercera vacuna que s'administrarà a les diferents comunitats autònomes, juntament amb les Pfizer-BioNTech i Moderna, que ja es troben en circulació. Amb la incorporació d'aquestes noves dosis, el govern espanyol té com a objectiu distribuir durant les pròximes setmanes més de 4 milions de dosis de les tres vacunes.

D'aquesta manera, a les 1.810.575 dosis d'AstraZeneca se li sumen les gairebé 2.200.000 dosis de les vacunes de Pfizer-BioNTech i Moderna. En aquest darrer cas, el pròxim grup a qui se li podran administrar serà el de les persones majors de 80 anys.

A la recepció d'aquest primer enviament han assistit la directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitàris, María Jesús Lamas, el president de la companyia a Espanya, Rick R.Suárez, el cap d'Inspecció i Control de Medicaments, Manuel Ibarra, així com el cap de les Unitats de Suport a la Direcció de la AEMPS, Antonio Blázquez.