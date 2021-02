El Papa nomena per primera vegada una dona per a un càrrec del Sínode dels Bisbes

El papa Francesc ha triat per primera vegada a una dona com a sotssecretària del Sínode dels Bisbes, la religiosa francesa Nathalie Becquart, que estarà acompanyada en aquest càrrec per l'espanyol de l'Ordre de Sant Agustí Luis Marín de Sant Martí.

Aquesta entitat és una assemblea de bisbes escollits de les diferents regions del món i que té com a finalitat assessorar el Pontífex i debatre sobre qüestions doctrinals i pastorals específiques

La religiosa, nascuda a Fontainebleau (França) el 1969 i que ja era consultora de la Secretaria General del Sínode dels Bisbes des 2019, és la primera dona en aquest càrrec, un senyal que vol donar el papa per a una major participació de les dones en la vida de l'Església.