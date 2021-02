Primera condemna judicial pel mal ús al carrer d'un «patinet» elèctric

Els jutjats de Vigo van acollir aquesta setmana les primeres vistes contra usuaris de falsos patinets elèctrics: aparenten ser un vehicle de mobilitat personal però per les seves característiques es consideren ciclomotors. I al costat del primer judici, va arribar a la primera condemna. El conductor d'un d'aquests pseudopatinets va acceptar 60 dies de treballs en benefici de la comunitat per un delicte contra la seguretat. L'home circulava amb aquest fals patinet sense carnet de conduir, segons ha publicat Faro de Vigo, del mateix grup que Diari de Girona.

Es tracta de la primera sentència condemnatòria-les dues parts recorreran la sentència- en aquesta matèria, ja que altres vistes anteriors van acabar amb absolució davant la falta de legislació. La particularitat d'aquest cas rau en la potència d'aquests aparells, el que els porta a ser considerats com ciclomotors: no tenir en vigor carnet de conduir per circular amb aquests vehicles sí que és delicte.