La setmana més tràgica als hospitals de Portugal

La sala d'urgències de l'Hospital de Cascais funciona des de fa dies com a zona d'internament. Als passadissos s'acumulen pacients esgotats, alguns estirats en llits, altres asseguts a les cadires, capcots, amb la bombona d'oxigen sempre a prop.

Aquesta zona de l'hospital, reservada habitualment per a la realització de diagnòstics, ha arribat a acumular fins a 80 persones que, per la falta d'espai, no han pogut ser ingressades a planta. Algunes han hagut d'esperar fins a quatre dies en aquests passadissos, mentre els responsables de centre miren desesperadament d'ampliar la seva capacitat.

Els efectes de la tercera onada de la pandèmia són patents en aquest hospital. Dels 17 llits disponibles per a pacients covid amb què comptava el setembre han passat a 124. En el cas de les UCI, el centre comptava amb cinc llits llavors; ara són 18.

«En els propers dies habilitarem una sala d'espera per poder acollir 16 persones més. Estem molt limitats d'espai», reconeix el director clínic de l'hospital, Nuno Côrte-Real. El centre es troba per sobre de la seva capacitat des de fa més de dues setmanes.

L'agressivitat de les variants brasilera, sud-africana i britànica, que han colpejat amb força a Portugal, ha minvat considerablement la plantilla de l'hospital. La cap d'infermeria, Dulce Gonçalves, explica que en aquest moment té 70 infermers menys dels habituals. «Entre el nombre de pacients que exigeixen un major nivell de cures i l'elevat absentisme del personal per quarantenes i positius, l'esforç és enorme per als professionals», assegura Gonçalves. El grau d'exigència és especialment gran a l'UCI, on la ràtio de pacients per infermer és més gran que mai.

Professionals exhausts

A l'elevada afluència de pacients i la falta de personal s'hi suma el cansament acumulat durant més d'un any de pandèmia.

Tot i que Portugal va patir un menor impacte de la primera onada, molts professionals es van oferir per combatre el virus a primera línia.

«Ha estat un any de desgast, ara els equips són més joves, el moment és molt pitjor i és molt difícil de gestionar emocionalment. Els responsables dels equips hem de protegir-los perquè aguantin la pressió», afirma Gonçalves.

Ajuda internacional

El col·lapse d'hospitals com el de Cascais ha obligat el Govern portuguès a demanar ajuda internacional. Alemanya ha enviat aquesta setmana una trentena de metges i professionals sanitaris de l'exèrcit per donar assistència en un centre de Lisboa, així com ventiladors i més d'un centenar de llits. Àustria també ha ofert el seu suport per acollir el menys una desena de pacients de les UCI, cosa que està valorant Espanya.