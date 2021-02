El Tribunal de la Haia és competent per investigar crims de guerra a Palestina

La Cort Penal Internacional ha anunciat la seva jurisdicció per investigar els possibles crims de guerra comesos en els Territoris Palestins. Aquesta decisió històrica permet al Tribunal de la Haia examinar els fets ocorreguts a la Franja de Gaza, la Cisjordània ocupada i Jerusalem Est a partir de l'any 2014.

Amb el focus posat en la guerra a Gaza i la política d'assentaments, els magistrats començaran a investigar no només a funcionaris israelians, sinó també de Hamàs i la Jihad Islàmica. El primer ministre Benjamin Netanyahu i l'actual ministre de Defensa, Benny Gantz, són alguns dels israelians que podrien estar sota l'escrutini de la cort.

Per dos vots enfront d'un, la Cort s'ha declarat competent per investigar els delictes comesos a Palestina, sense que això pressuposi considerar-la com un Estat ni determinar-ne les fronteres.

Al desembre de 2019, la fiscal de la Cort Penal Internacional, Fatou Bensouda, va presentar una sol·licitud al tribunal per investigar els crims de guerra i va demanar als jutges que es pronunciessin sobre la seva jurisdicció en aquest territori de l'Orient Mitjà.

«Hi ha indicis racionals per procedir a una investigació sobre la situació a Palestina», va dir, «estic convençuda que s'han comès o s'estan cometent crims de guerra a Cisjordània, la franja de Gaza i Jerusalem Est».