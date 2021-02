Víctimes d'abusos als Jesuïtes recelen de la investigació interna

La Companyia de Jesús ha estat la primera ordre religiosa en l'àmbit de l'educació que ha investigat i difós els abusos sexuals comesos en els seus col·legis i institucions, per tal de donar llum sobre delictes execrables i encoberts durant anys i que l'Església espanyola, excepte en comptats casos, encara manté sota el mantell de l'silenci.

No obstant això, les conclusions de la investigació no satisfan en termes generals a les víctimes directes d'aquests abusos, que consideren que els Jesuïtes han tractat, amb l'informe de conclusions publicat el 21 de gener, fer un gest de cara a la galeria més que una investigació rigorosa i amb ànim de difondre tota la veritat i incloure a tots els acusats i les seves víctimes.

L'estudi conclou que 96 jesuïtes han comès abusos sexuals des de 1927, l'1% dels integrants de la Companyia de Jesús. D'ells, 65 van cometre agressions contra menors i 31 contra persones adultes. I com en el 20% dels casos hi va haver més d'un abusat, el nombre de víctimes ascendeix a 118, 81 d'ells menors quan es va cometre el delicte. L'informe, però, no conté noms dels pederastes ni dels col·legis o llocs on es van cometre les violacions.

Les xifres «no quadren»

Segons l'opinió de Jordi de la Mata, qui es va dirigir al febrer de 2019 al diari El Periódico per destapar la pederàstia silenciada al col·legi Sant Ignasi, el dels Jesuïtes de Sarrià, a Barcelona, el principal problema és que les «xifres no quadren». Explica que ell, «gairebé sense recursos» i a través d'un correu electrònic que va difondre per buscar altres víctimes al col·legi de la seva infància, va trobar-ne 28, de manera que «81 víctimes en un segle i a tot Espanya és una completa infravaloració» .