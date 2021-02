El judici definitiu a Donald Trump

Tot està preparat per al segon «impeachment» a Donald Trump, un judici polític doblement històric que comença demà al Senat. Mai abans un president dels Estats Units havia estat sotmès dues vegades a aquest procés. Mai cap president el va afrontar després d'abandonar el càrrec i, tot i que hi ha un precedent al segle XIX d'un exsecretari de guerra jutjat després de deixar la cartera, aquest és l'element central de la defensa de l'exman?datari per plantejar aquest «impeachment» com a inconstitucional.

Tampoc mai abans, és clar, l'ocupant del Despatx Oval havia estat acusat d'«incitació a la insurrecció», l'únic càrrec que Trump afronta pel que els nou «mànagers» demòcrates de l'«impeachment», que actuen com a fiscals, han definit com la seva «indubtable» responsabilitat en l'assalt al Capitoli del 6 de gener. L'episodi va sacsejar els fonaments democràtics dels EUA, va commocionar el país i va causar cinc morts, i Trump està assenyalat per animar la torba aquell dia, després de mesos alimentant la fúria amb les seves acusacions infundades i teories conspiratòries sobre frau electoral.

Com també han escrit els demòcrates en el document legal de 80 pàgines que van presentar dimarts passat plantejant el cas, tampoc «des del naixement de la república cap enemic, estranger o nacional, ha obstruït mai el recompte de vots al Congrés. Cap president ha rebutjat acceptar un resultat electoral o desafiat els processos legítims per resoldre disputes electorals. Fins al president Trump».

Des del 20 de gener, el líer republicà està al seu club Mar-a-Lago a Palm Beach (Florida), segueix sense haver reconegut la legítima victòria de Joe Biden públicament i mai ha deixat de defensar, sense proves, la falsedat que va guanyar les eleccions, segons ell «de forma aclaparadora». La seva insistència en fer d'aquestes mentides estratègia central de la seva defensa va fer que molts advocats rebutgessin defensar-lo o abandonessin el vaixell, i Trump no va poder anunciar fins fa vuit dies el fitxatge dels lletrats Bruce Castor i David Schoen. I encara que aquests es centraran en posar en dubte la constitucionalitat del procés i en intentar emparar en la primera esmena, que protegeix la llibertat d'expressió, les polèmiques declaracions de Trump, també han fet un gest de complicitat amb el seu client i en el document de 14 pàgines que van presentar dimarts neguen que siguin falses les seves afirmacions, per més desacreditades que estiguin.

Interrogants, secret i presses

Encara que tot estigui a punt, hi ha també nombrosos interrogants, en part perquè els «mànagers» demòcrates han amagat la seva estratègia i no l'han compartit ni amb els seus propis ajudants per evitar filtracions. No se sap encara és si es convocarà testimonis.

Un que sembla descartable és el propi Trump, tot i que dijous Jamie Raskin, el congressista de Maryland que dirigeix ??el cas per als demòcrates, li va sol·licitar que testifiqués «en un lloc i hora convenient» per a tots, donant-li de termini des d'avui fins a dijous. Immediatament va obtenir una resposta negativa.

S'anticipa que aquest «impeachment» podria ser el més ràpid de la història i acabar dissabte, només cinc dies després de començar. Els republicans estan ansiosos per passar pàgina; els demòcrates, per centrar el treball en l'avanç de l'agenda de Biden i la seva lluita contra la pandèmia, encara que segueixen considerant fonamental jutjar Trump i no només buscar una condemna sinó inhabilitar-lo per al futur. El resultat també està en dubte, tot i que de moment la balança sembla inclinar-se per l'exoneració de Trump.