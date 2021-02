L'expectació generada per Bárcenas marca el judici de la caixa B del PP

La causa per la caixa B del PP, iniciada arran de la comptabilitat manuscrita que l'extresorer del partit Luis Bárcenas va lliurar al jutge Pablo Ruz el 2013 -el que es va anomenar «papers de Bárcenas»- començarà a ser jutjada avui a l'Audiència Nacional. Però, tenint en compte que la instrucció va ser accidentada, no se sabrà fins després de les qüestions prèvies si aquesta mateixa setmana coneixerem fins on està disposat a arribar Bárcenas en la col·laboració amb la justícia que va anunciar dimecres passat. El tribunal ha de decidir si suspèn la vista fins que l'exgerent del partit Cristóbal Páez, que ha donat positiu en covid-19, estigui en condicions de declarar o segueix endavant aprofitant que la tecnologia permet seguir el judici i declarar a distància.

Amb la seva confessió, Bárcenas va posar el focus sobre el judici a la vegada que deixava negre sobre blanc el que havia de determinar: que la reforma de la seu central del partit es va pagar amb diner negre, procedent de les donacions d'empresaris al partit que volien ser adjudicataris d'obra pública, tot i que aquesta segona part encara segueix en instrucció. Va arribar a ser arxivada, però es va reobrir quan en el judici de la primera època de la Gürtel, el líder de la trama, Francisco Correa, va confessar que intermediava davant Bárcenas i el seu antecessor en la tresoreria, el ja mort Álvaro Lapuerta, perquè empresaris aconseguissin contractes de Foment i Medi Ambient. La sentència que es va dictar llavors va ser la que va provocar la moció de censura que va desallotjar Mariano Rajoy del Govern.

Acusar el PP o no

Per la caixa B del PP, Anticorrupció demana per a Bárcenas cinc anys de presó per apropiació indeguda, falsedat documental continuada i contra la Hisenda Pública. Però les acusacions sol·liciten penes molt superiors; la d'IU, per exemple, demana 19 anys i 7 mesos per aquests mateixos delictes, més organització criminal, tràfic d'influències i falsedat de fons electorals.

El fiscal, a més, sol·licita any i mig de presó per a Páez per falsedat documental i un delicte contra la Hisenda Pública, i tres anys i deu mesos per a David Urquijo i Belén García, responsables de l'estudi d'arquitectura que va realitzar les obres a la seu central del PP. IU, en canvi, demana 13 anys i set mesos per a Páez, i vuit anys per a Urquijo i per a García.

Però la principal diferència entre la Fiscalia i l'acció popular és que la primera no acusa el Partit Popular en entendre que no va resultar «degudament justificada la perpetració de delicte contra la Hisenda Pública per frau en l'impost sobre societats en l'exercici de 2008» i que, en tot cas, es quedaria en 25.630 euros, així com que les donacions es troben exemptes. Les acusacions, com IU, sol·liciten que sigui declarat responsable civil subsidiari del que van anar lliurant els empresaris, que ascendeix a 6.687.344 euros.

Fons en metàl·lic

Segons el fiscal Antonio Romeral, durant el temps en què Bárcenas i Lapuerta van estar al capdavant de la tresoreria del partit, van rebre fons en metàl·lic d'empresaris que no podien donar al partit perquè ho prohibia la llei, de manera que «de l'ingrés i despesa d'aquests cabals no es va deixar constància en la comptabilitat que la formació política presentava al Tribunal de Comptes».

«Es portaven en unes fulles a manera de comptabilitat paral·lela -comptabilitat B- que omplia Bárcenas i supervisava Lapuerta», explica el fiscal, que afegeix que aquests diners eren «aliens a tot control del departament de comptabilitat i del caixer del partit» i es guardaven en una caixa forta situada al despatx de Bárcenas. Segons el seu escrit d'acusació, el PP va destinar per pagar les obres de la seva seu primer 664.000 euros i el 2008, 888.000 euros; uns pagaments acordats per Bárcenas i Lapuerta.

L'extresorer del PP Luis Bárcenas va assegurar que l'actual direcció del partit, liderada per Pablo Casado, ha intentat negociar amb ell per evitar que segueixi traient a la llum escàndols sobre les finances de la formació. «Hi ha hagut una negociació portada a terme per un íntim amic meu amb dues persones molt vinculades al PP actualment, en les quals a canvi d'enterrar la destral de guerra amb el PP i retirar-me com a acusació en el cas dels discs durs, se'm van oferir unes contrapartides molt clares que, un cop més, i començo a estar-hi acostumat, els interlocutors del PP no han complert», va afirmar Bárcenas en una entrevista a El Mundo.

Les declaracions de Bárcenas es produeixen uns dies després que comuniqués a la Fiscalia Anticorrupció la seva voluntat de col·laborar i aportar documentació i gravacions sobre el finançament irregular del PP.

Segons va explicar Bárcenas, aquest canvi en la seva actitud es deu a l'entrada a la presó de la seva dona, Rosalía Iglesias, condemnada l'octubre passat pel Tribunal Suprem a gairebé 13 anys de presó per delicte fiscal, blanqueig i apropiació indeguda pel judici de la primera època de la Gürtel. Barcenas va assegurar que el PP es va comprometre a «que no entraria a la presó gràcies a les gestions que s'havien iniciat» i que per això va mantenir un perfil mediàtic baix els últims anys i va retirar la «denúncia que havia interposat per la destrucció de la informació continguda en els ordinadors» que tenia a la seu de Gènova, així com la demanda laboral pel seu acomiadament.

Per part seva, els barons autonòmics de del PP van mostrar el seu suport Casado davant les acusacions de Bárcenas, mentre la direcció del partit afirmava que no ha parlat «amb delinqüents» i que emprendrà accions legals «contra qualsevol falsedat o calúmnia». La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, també es va referir a les paraules de Bárcenas, tot afirmant que «intenten desprestigiar-nos, dividir-nos i silenciar-nos perquè som l'alternativa al PSOE».