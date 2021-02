Nou monges de clausura, contagiades per coronavirus

Nou monges de clausura del total d'onze que viuen al monestir de la Santa Faz d'Alacant es van contagiar per coronavirus, algunes d'elles entre 80 i 90 anys. Totes elles evolucionen positivament i estan fora de perill.

Fonts del Bisbat d'Oriola-Alacant han informat aquest dilluns a Efe que una d'aquestes religioses, de la comunitat de les Agustines, té més de 90 anys i una altra de 80, i que ambdues són de les quals millor es troben de salut.

La resta compta entre 30 i 50 anys i, en alguns casos, pateixen algun símptoma lleu, com a febre o mal de cap, però que estan responent satisfactòriament a la medicació que se'ls administra des del centre de salut que els correspon.

Aquestes nou monges estan confinades i aïllades dins del monestir, on també segueixen separades les dues úniques que van donar negatiu en l'examen per a detectar el coronavirus.

L'origen del contagi es desconeix, ja que en les últimes setmanes algunes de les monges han sortit del monestir al metge o per alguna situació personal i, a més, encara que són de clausura, en el monestir tenen algun contacte puntual amb persones externes.

Al voltant de la possibilitat que la causa estigués en un capellà actualment amb el virus i que va donar missa al gener a l'església del monestir, a la qual van assistir les germanes Agustines, les mateixes fonts han assenyalat que es desconeix si hi ha relació encara que la veuen, en tot cas, poc probable.

Aquest rector va oferir l'acte litúrgic sense mascareta perquè hi havia uns deu metres de distància respecte als fidels i se la va posar en el moment d'administrar la comunió.

Com ocorre habitualment, les monges es van situar apartades, en el cor alt, i no van rebre la comunió del sacerdot, sinó que les hi va donar després de consagrades i transportades dins d'un copó la mare superiora després de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.

Aquest rector és un dels 24 positius registrats en les últimes setmanes a la casa sacerdotal d'Alacant i, segons les mateixes fonts, segueix confinat amb una bona evolució.