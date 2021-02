Nou morts i 150 desapareguts en inundacions al nord de l'Índia

Almenys nou persones van morir ahir i unes 150 es troben desaparegudes en inundacions en una zona muntanyosa al nord de l'Índia, on dues centrals hidroelèctriques en construcció i altres infraestructures van patir importants danys.

El desastre va tenir lloc a primera hora del matí al districte de Chamoli, a l'estat d'Uttarakhand, a la serralada de l'Himàlaia, quan el trencament d'una glacera va desencadenar una allau i inundacions massives seguint el curs de les lleres de diversos rius, obligant a l'evacuació d'emergència de milers de persones.

Un operatiu de rescat en desastres naturals i uns 350 membres de diferents cossos de la Policia es troben treballant a la zona, mentre que altres 600 s'estan organitzant, segons va informar a Twitter el cap de Govern d'Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat.

Treballadors afectats

Gran part de les tasques de rescat s'estan centrant en la recerca dels treballadors de dues centrals hidroelèctriques en construcció afectades per les inundacions. «Els equips de rescat estan fent tot el possible per salvar la vida dels treballadors desapareguts a la central NTPC (140 persones) i de Rishiganga (17). Les meves oracions estan amb cadascun dels treballadors desapareguts» , va assenyalar la mateixa font.

A més, va afegir, «s'han recuperat dos cadàvers» i s'està fent «tot el possible per minimitzar el dany causat pel desastre».

El director general de la Policia de la Frontera indo-tibetana, Surjeet Singh Deswal, va afirmar que s'havien recuperat «entre nou i deu cossos al riu».