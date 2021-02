Vídeo: Policies locals colpegen a dues persones que gravaven una detenció a les Illes Canàries

Indignació a les xarxes socials. Dos policies locals del municipi d'Arrecife, a Lanzarote, van ser enxampats colpejant a dues persones que gravaven una detenció a la via pública. La baralla es va produir quan un dels agents va tirar el mòbil a terra de la dona que gravava l'actuació del cos de seguretat.

En el vídeo s'observa com una parella de policies locals immobilitzaven un individu a la via pública. En el transcurs d'aquesta acció, una dona gravava amb el seu telèfon el succés, fet que va indignar a un dels agents que va optar per arrabassar-li el dispositiu amb un fort cop. En aquest moment, es va desencadenar una baralla entre els policies i el parell de ciutadans.