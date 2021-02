Científics confirmen que l'epidèmia de la COVID-19 descendeix a tot Europa

La pandèmia de covid està en descens a tot Europa, excepte a Grècia, segons l'informe enviat a la Comissió Europea pel grup d'investigació de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocomsc) de la Universitat Politècnica de Barcelona. Aquest grup d'investigació elabora informes periòdics per als governs i per a la Comissió Europea, i en l'últim, que va enviar divendres passat, constata que la situació de l'epidèmia mostra «una millora generalitzada al continent» i que a «cap país hi ha un creixement fort».

Segons aquest informe, «Portugal, amb incidències encara enormes (1,5%), i Espanya, Eslovènia i la República Txeca, amb entre 0,8 i 0,9%», són els països on menys retrocedeix l'epidèmia.

De fet, segons el quadre de dades epidèmiques enviat pels científics a la CE, Portugal, amb un índex de creixement potencial de l'epidèmia (EPG) de 1.338 punts ?més de 100 és risc alt?, destaca entre els països europeus.

Rere Portugal se situa la República Txeca, amb un EPG de 905, seguida d'Eslovènia (811), Espanya (673), Letònia (626), Estònia (563), Eslovàquia (499) i Malta (457).

Els únics països que tenen un risc de rebrot per sota de 100 són Noruega (72), Finlàndia (95) i Dinamarca (99), mentre que Grècia està amb un EPG de 120 i Bulgària, de 127.

«Les incidències són molt grans, però estan estancades o en retrocés. De moment, la tendència és bona. Destaquem Irlanda amb molt bona evolució. Noruega, a prop de bona situació i baixada amb Rt de 0,8 de la Gran Bretanya amb la nova variant», ha informat el Biocomsc.

El cas portuguès

Tot i les seves dades encara molt preocupants, la baixada en la corba de contagis que experimenta Portugal en els últims dies ha alleujat la pressió als hospitals del nord del país, que no necessitarà derivar malalts a Galícia, van dir avui a Efe fonts oficials.

L'hospital de Viana do Castelo, de referència en el nord portuguès fronterer amb Galícia, va reduir el nombre d'ingressos per covid durant l'última setmana en un 25%, van apuntar fonts hospitalàries. Per tant, van agregar, no serà necessari derivar pacients a altres regions ni acceptar l'oferta de Galícia d'acollir malalts portuguesos als seus centres sanitaris.

El Ministeri de Salut de Portugal ha agraït, no obstant això, la disponibilitat del Govern de Galícia per acollir malalts covid procedents de Portugal, encara que, de moment, assegura, les unitats hospitalàries de la regió Nord tenen capacitat per donar resposta a les necessitats de la pandèmia.